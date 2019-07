Niente da fare per il nostro Tony Cairoli e per Jeffrey Herlings. I due campioni del mondo, infatti, saranno costretti a dare forfait in vista del doppio impegno in Indonesia del Mondiale 2019 di MxGP, classe regina del Motocross.

Per Cairoli ancora problemi alla spalla

Il siciliano, dopo aver saltato l’appuntamento in Germania, soffre ancora alla spalla e quindi non è ancora in grado di affrontare gli sforzi dei round iridati a Palembang e a Semarang. Stesso discorso per Herlings che, ancora non al meglio per il suo ormai arcinoto problema al piede destro, dovrà rimanere a guardare. "Non era questa la notizia che avremmo voluto dare. Sfortunatamente Tony non è riuscito a recuperare abbastanza per tornare a competere in questo momento in MxGP. Sapevamo poi che Jeffrey avrebbe avuto bisogno di più tempo dopo la sfortuna in Lettonia. Chiaramente è una situazione difficile e stiamo controllando costantemente i progressi di entrambi", le parole di Robert Jonas, vicepresidente di Offroad.

Un Mondiale, quindi, che è sempre più nelle mani dello sloveno della Honda Tim Gajser, viste le 83 lunghezze di vantaggio su Cairoli, destinate ad aumentare in maniera considerevole, vista l’assenza del siciliano nei prossimi due round asiatici.