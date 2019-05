Tony Cairoli in grande spolvero, in Portogallo arriva la terza pole position

Tony Cairoli (KTM) inizia con il piede giusto il suo fine settimana di Agueda e si aggiudica la qualifying race del Gran Premio del Portogallo di MXGP. Il pilota siciliano ha chiuso la prova con il tempo di 25:05.809 precedendo lo sloveno Tim Gajser (Honda) di 2.638 dopo che, quest’ultimo, aveva condotto a lungo la gara.

Video - L’ovazione e l’emozione sulle note dell’inno, domenica da urlo per Tony Cairoli a Mantova 01:07

Terza posizione per il nostro Alessandro Lupino (Kawasaki) autore di un’ottima prova, distante però mezzo minuto dalla vetta. Quarto il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 32.8, quinta posizione per il francese Gautier Paulin (Yamaha) a 34.8, sesta per lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a 35.7, settima per il belga Julien Lieber (Kawasaki) a 43.7, ottava per il francese Romain Febvre (Yamaha) a 50.1, nona per il lettone Pauls Jonass (Husqvarna) a 52.3, mentre chiude la top ten il britannico Tommy Searle (Kawasaki) a 54.1. Chiude in 22esima posizione il nostro Ivo Monticelli (KTM) a 1:20, mentre non ha preso il via Jeffrey Herlings che, in teoria, era stato inserito nella lista dei partecipanti. Domani, quindi, due manche di grande importanza per la lotta la vertice tra Cairoli e Gajser. Il nove volte campione del mondo sa che siamo in un momento decisivo della stagione e sta forzando a tutta.

ORDINE DI ARRIVO QUALIYING RACE GP PORTOGALLO 2019 – MXGP

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:05.809 13 0:00.000 0:00.000 1:47.726 9 54.4

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:08.447 13 0:02.638 0:02.638 1:48.184 11 54.2

3 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:36.047 13 0:30.238 0:27.600 1:50.460 3 53.1

4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:38.638 13 0:32.829 0:02.591 1:49.629 12 53.5

5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:40.700 13 0:34.891 0:02.062 1:50.252 11 53.2

6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:41.597 13 0:35.788 0:00.897 1:49.933 10 53.3

7 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:49.516 13 0:43.707 0:07.919 1:50.338 11 53.1

8 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:55.966 13 0:50.157 0:06.450 1:50.429 6 53.1

9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 25:58.170 13 0:52.361 0:02.204 1:50.937 11 52.8

10 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:59.955 13 0:54.146 0:01.785 1:51.308 4 52.7

11 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 26:00.370 13 0:54.561 0:00.415 1:51.323 10 52.7

12 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 26:02.311 13 0:56.502 0:01.941 1:51.564 13 52.5

13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 26:02.605 13 0:56.796 0:00.294 1:50.771 6 52.9

14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:04.511 13 0:58.702 0:01.906 1:51.502 6 52.6

15 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:06.605 13 1:00.796 0:02.094 1:51.556 12 52.6

16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 26:07.345 13 1:01.536 0:00.740 1:50.934 11 52.8

17 6 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 26:08.072 13 1:02.263 0:00.727 1:51.174 11 52.7

18 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 26:08.575 13 1:02.766 0:00.503 1:50.759 4 52.9

19 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 26:12.955 13 1:07.146 0:04.380 1:51.203 5 52.7

20 92 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 26:22.840 13 1:17.031 0:09.885 1:51.872 10 52.4

21 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 26:24.128 13 1:18.319 0:01.288 1:51.775 12 52.4

22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 26:25.833 13 1:20.024 0:01.705 1:51.573 1 52.5

23 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 26:30.220 13 1:24.411 0:04.387 1:52.180 3 52.3

24 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 26:31.132 13 1:25.323 0:00.912 1:52.496 7 52.1

25 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 26:45.522 13 1:39.713 0:14.390 1:52.214 3 52.2

26 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 26:49.570 13 1:43.761 0:04.048 1:53.478 8 51.7

27 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 26:54.117 13 1:48.308 0:04.547 1:53.068 8 51.8

28 555 Guryev, Artem RUS MFR Husqvarna 25:18.336 12 1 lap 1 lap 1:55.247 2 50.9

29 96 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 25:42.810 12 1 lap 0:24.474 1:53.035 7 51.9

30 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 16:27.914 8 5 laps 4 laps 1:50.243 6 53.2

31 373 Peixe, Sandro POR FMP Suzuki 17:56.611 8 5 laps 1:28.697 1:55.893 3 50.6

32 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 15:12.373 7 6 laps 1 lap 1:52.239 7 52.2

alessandro.passanti@oasport.it