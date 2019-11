Tony Cairoli: “Pronto a lottare per il decimo titolo, la spalla ormai è ok”

Tony Cairoli si mette alle spalle gli acciacchi e affila le armi in vista del Mondiale MXGP 2020. Il fuoriclasse siciliano è reduce da un campionato chiuso ampiamente in anticipo, per colpa dell‘infortunio alla spalla rimediato a Kegums, in Lettonia, che lo ha messo fuori causa e costretto successivamente all’operazione alla quale si è sottoposto a luglio. Il decorso in questi mesi sta procedendo nel migliore dei modi, come ha confermato lo stesso portacolori della KTM al sito motorsport.com.

" Dal punto di vista fisico sto meglio, la spalla ora risponde nel migliore dei modi. L’operazione è stata difficile perché purtroppo l’arto era ridotto in brutte condizioni. Dopodichè abbiamo svolto un importante lavoro di fisioterapia e ora posso dire di avere recuperato quasi del tutto la piena mobilità. Per questo motivo penso che tornerò al top della mia condizione verso la metà di dicembre "

Uno stimolo ulteriore, quindi, per il nativo di Patti per andare nuovamente alla caccia del decimo alloro iridato, contro rivali che si annunciano quanto mai agguerriti incominciando da Tim Gajser e Jeffrey Herlings.

" Sono pronto per lottare ancora, non c’è dubbio. Il mio imperativo sarà vincere un altro titolo nella MXGP. Stare davanti rimane l’aspetto principale, poi se si riesce a vincere è anche meglio. Noi, ovviamente, ce la metteremo tutta fino in fondo. L’obiettivo è sempre quello di rimanere tra i primi tre ogni stagione, divertirci e cercare di capire se possiamo migliorare qualcosa "

