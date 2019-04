Tony Cairoli si arrende a Gajser solo nel finale in gara-1

Il Mondiale MXGP 2019 non smette di regalare emozioni a pioggia. Tim Gajser (Honda) vince gara-1 del Gran Premio del Trentino di Pietramurata al termine di una prova spettacolare. Lo sloveno e il nostro Tony Cairoli hanno ridefinito il concetto di “spingere a tutta” mettendo in scena 30 minuti, più due tornate, di livello stellare.

Era proprio Tim Gajser a scattare dalla pole position dopo il successo nella qualifying race di ieri, ma è stato Tony Cairoli (KTM) a partire nel migliore dei modi, prendendo per primo l’holeshot. Alle sue spalle si inserivano subito Ivo Monticelli (KTM) e Alessandro Lupino (Kawasaki) ma sin dalla conclusione della prima tornata è stato Gajser a mettere fiato sul collo al nove volte campione del mondo.

Dopo un filotto clamoroso di giri su tempi impossibili per tutti gli altri (il terzo classificato ha beccato quasi un minuto di distacco) lo sloveno ha saputo fare la differenza nel finale, piazzando il sorpasso decisivo ad un minuto dal termine. Il siciliano non ha mollato ma non è più stato in grado di rifarsi e ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore. Con questo pesantissimo successo Tim Gajser centra la seconda manche personale della stagione e in classifica generale accorcia da -22 a -19 punti.

Dietro i due contendenti, come detto, il vuoto. Al terzo posto, infatti, troviamo il francese Gautier Paulin (Yamaha) a 53.9 secondi, quarto, invece, lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a un minuto esatto. Quinta e sesta posizione per i nostri Ivo Monticelli (KTM) e Alessandro Lupino (Kawasaki) autori di prestazioni solide e continue sin dai primi metri. Per loro i distacchi sono risultati, rispettivamente, di 1:03 e 1:05.

Settima posizione per il britannico Shaun Simpson (KTM) a 1:06, ottava per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 1:07, nona per il lituano Arminas Jasikonis (Husqvarna) a 1:13, mentre è decimo il belga Jeremy van Horebeek (Honda) a 1:20.

Gli altri italiani: 21esimo Samuele Bernardini (Yamaha) a un giro, 23esimo Davide De Bortoli (Honda) a un giro, mentre non hanno concluso la gara (come Max Anstie) Davide Bonini (Suzuki) e Gianluca Di Marziantonio (KTM).

Alle ore 17.10 sarà in scena una gara-2 quanto mai attesa.

Ordine di arrivo gara-1 GP Trentino - MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:13.822 19 0:00.000 0:00.000 1:45.441 19 52.9

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:14.903 19 0:01.081 0:01.081 1:45.224 19 53

3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:07.741 19 0:53.919 0:52.838 1:48.634 4 51.3

4 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:14.136 19 1:00.314 0:06.395 1:49.486 12 50.9

5 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:17.608 19 1:03.786 0:03.472 1:49.548 5 50.9

6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:19.457 19 1:05.635 0:01.849 1:49.550 5 50.9

7 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:20.709 19 1:06.887 0:01.252 1:49.742 5 50.8

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:21.453 19 1:07.631 0:00.744 1:49.530 18 50.9

9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:27.144 19 1:13.322 0:05.691 1:49.341 15 51

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 35:34.520 19 1:20.698 0:07.376 1:49.565 15 50.9

Classifica generale Mondiale MXGP 2019

1 222 Cairoli, A. ITA KTM 169

2 243 Gajser, Tim SLO HON 150

3 21 Paulin, G. FRA YAM 122

4 89 Van Horebeek, J. BEL HON 113

5 25 Desalle, C. BEL KAW 112

6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 104

7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 91

8 24 Simpson, Shaun GBR KTM 78

9 33 Lieber, Julien BEL KAW 70

10 41 Jonass, Pauls LAT HUS 65

