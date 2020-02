Tony Cairoli: "Sono al 60-65% della forma, a metà stagione sarò al top e mi divertirò”

Tony Cairoli è pronto per tornare in pista! Il nove volte Campione del Mondo di motocross parteciperà alla terza tappa degli Internazionali d’Italia che andrà in scena domani a Mantova, il siciliano monterà in sella a otto mesi dalla brutta caduta subita nel GP di Lettonia che lo aveva costretto a un’operazione chirurgica e a concludere la stagione con largo anticipo. Il 34enne ha parlato delle sue attuali condizioni fisiche in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

" Sto benino, l’infortunio è stato molto grave e sono ancora in fase di recupero per quanto riguarda la mobilità della spalla. Ci vogliono 6-7 mesi perché torni a posto, ecco perché ho saltato le prime gare degli Internazionali. Una però la voglio disputare: mi serve per vedere alcune cose in vista dell’inizio del Mondiale il 1° marzo in Gran Bretagna. Penso di essere al 60-65%. Il dottore mi ha detto che sarebbe stato un lungo recupero, ma credevo che sarei riuscito ad accorciare i tempi. Invece non è stato così. Le prime gare saranno dure, i miglioramenti saranno lenti. "

Nel frattempo l’alfiere della KTM è diventato papà di Chase Ben e la sua vita è sicuramente cambiata: “Sicuramente in meglio. Certo, a livello sportivo è più impegnativo, ma quando non mi devo allenare pure io mi alzo di notte anche se è raro perché mio figlio dorme quasi sempre“. Tony Cairoli ha parlato anche dei suoi sentimenti lontano dalle gare:

" Mi è mancata l’adrenalina dei primi giri, la partenza. Non sarà facile tornare dietro il cancello e trovare gli automatismi. Servirà qualche gara e solo dopo dovrei tornare al top "

Per il momento è ancora difficile porsi dei traguardi concreti: “A causa dell’infortunio non ho tutta questa pressione addosso quest’anno, sono più rilassato rispetto al passato. Non mi sono posto ancora alcun traguardo. So che verso metà stagione sarò al top e inizierò a divertirmi. Da questo 2020 mi aspetto di tornare a divertirmi in moto e recuperare la forma che avevo all’inizio del 2019.

Il contratto con KTM scadrà a fine 2020 ma il motociclista italiano sembra molto tranquillo: “Siamo entrambi interessati a parlare di futuro, penso da giugno. MI piacerebbe estendere il contratto di altri due anni, il mio target è il 2022, che è il mio numero con uno zero in mezzo“.

