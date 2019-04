“Disce pati si vincere voles”. Alla fine con Antonio Cairoli si torna sempre a questo mantra, talmente caro al fuoriclasse di Patti che se lo è voluto imprimere indelebilmente sulla pelle, con un tatuaggio. Impara a soffrire se vuoi vincere, un’arte su cui TC222 ha costruito una carriera leggendaria e sta ergendo le fondamenta verso la conquista del decimo titolo iridato.

Con il 24enne campione in carica Jeffrey Herlings fuori dai giochi da inizio gennaio per un infortunio al piede, l’impressione – specie agli occhi dei cosiddetti ‘incontentabili’, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire e un buon motivo per smontare il lavoro e le imprese altrui - è che per Cairoli ogni successo in questo 2019 sia qualcosa di dovuto. Invece di scontato e semplice non c’è proprio un bel nulla e la realtà è che Tony sta tirando fuori il meglio di sé per tornare sul tetto del mondo e conquistare la decima corona iridata. Vincendo, come domenica scorsa a Valkenswaard, anche quando altri nelle stesse condizioni probabilmente non avrebbero nemmeno corso.

" Alla vigilia di questo Gp d’Olanda, il dottore mi ha detto che sarebbe stato meglio se non avessi girato, ma avevamo già questo programma e ho dovuto stringere i denti e guidare. Non ero molto contento di correre sulla sabbia con questo problema, ma alla fine siamo arrivati qui. Ho preso alcune medicine, ho avuto un po' di terapia ed è andata effettivamente un po' meglio. Non è necessario vincere con un sacco di secondi di vantaggio per prendere cinquanta punti ed è quello che ho fatto. (Antonio Cairoli, 1/4/2019 a MxVice.com) "

La miglior partenza di sempre di Cairoli in MXGP

Al netto dei problemi fisici che lo hanno condizionato, soprattutto in Gran Bretagna e in Olanda, l’avvio di stagione di Cairoli è sbalorditivo. Dal 2009, anno in cui ha debuttato in MXGP (la classe regina del mondiale Motocross), il campione siciliano non era mai riuscito ad aggiudicarsi tre vittorie nei primi tre GP della stagione e non era nemmeno riuscito a cogliere 5 successi nelle prime sei manche della stagione. Nel 2010, 2013 e 2014 si era fermato a un secondo posto e due GP vinti ma l’en plein non era mai arrivato.

2009-2019, I risultati nelle prime 3 gare di Cairoli in MXGP: Tony al suo meglio

Anno GP vinti Vittorie di manche Podi di manche 2009 1 2 2 2010 2 4 5 2011 1 1 3 2012 1 3 5 2013 2 4 6 2014 2 4 6 2015 0 1 4 2016 0 0 2 2017 1 2 2 2018 1 3 6 2019 3 5 6

L’unica altra volta in cui Cairoli era riuscito a centrare tre successi nei primi tre GP della stagione era stato nel 2007, nell’ultimo mondiale vinto in MX2 con la Yamaha quando completò una doppietta nel GP del Benelux e del Portogallo e, con un successo in gara-2 e un secondo posto in gara-1, si portò a casa anche il primo posto nel GP di Spagna. In quell’annata formidabile Cairoli riuscì a vincere i primi cinque GP della stagione, un primato che proverà ad eguagliare in questa stagione, sfruttando anche il calore del pubblico casalingo visto che il prossimo round del mondiale si svolgerà proprio in Italia: ad Arco di Trento, sulla splendida pista Ciclamino di Pietramurata.

Quando torna Herlings?

Sul duro terreno del tracciato trentino, Cairoli dovrà guardarsi soprattutto da Tim Gajser, il rider sloveno che in questo avvio di stagione con la Honda sta mostrando di essere il rivale più agguerrito per la leggenda azzurra, che però forte della sua esperienza e della sua guida, cercherà come al solito di non lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Mettendo altro fieno in cascina per il campionato ed incrementando il vantaggio su Herlings, che domenica scorsa si è rivisto nel paddock della MXGP e che si potrebbe rivedere in sella alla sua KTM 450 numero 84, a Mantova il 12 maggio prossimo.

" KTM mi vuole in moto il prima possibile, Non è bello schierarsi a Mantova e finire 15°, ma quando sarò in grado di correre correrò e proverò a farlo il più veloce possibile. Comunque ci vorranno due-tre mesi prima che io torni ai livelli che mi competono. Ora come ora è difficile dire quanti GP riuscirò a vincere in questa stagione. Di sicuro nelle ultime sette o otto gare voglio essere il Jeffrey Herlings che conosco, insomma essere nelle stesse condizioni fisiche dell’anno scorso. Se basterà per difendere il titolo? Ora come ora non è realistico vedermi al comando della classifica, diciamo che la vedrò come una prova…. (Jeffrey Herlings, 31/3/2019 MXGP.com) "

Insomma Herlings per il momento ci va cauto ma Cairoli sa bene che nel motocross non si può dare nulla per scontato e non ci si può rilassare. Per eguagliare Everts e diventare il pilota più vincente della storia del motocross servirà ancora mietere tanta strada e portarsi a casa tanti punti. Scrivere altre pagine di quel romanzo fatto di velocità, fango e gloria.