Tony Cairoli sul podio in gara2 in Gran Bretagna! Gajser domina la seconda manche davanti a Herlings

Se gara-1 aveva visto la cavalcata indisturbata di Jeffrey Herlings, la seconda manche del Gran Premio di Gran Bretagna ha visto il dominio di Tim Gajser che, almeno in parte, si è rifatto degli errori della prima gara, conclusa solamente all’8° posto. Con questo risultato è comunque Herlings a portarsi a casa il successo globale, ma la sensazione è che vivremo una stagione davvero intensa con tre protagonisti (ottimo il ritorno anche di Tony Cairoli con la sua KTM rispettivamente 4° e 3° nelle due prove) che si contenderanno il titolo iridato.

La cronaca

Tim Gajser non sbaglia come in gara-1 e prende per primo l’holeshot e si mette subito a condurre davanti a Cairoli e Herlings. Quarto Henry Jacobi davanti a Gautier Paulin e Clement Desalle. Lo sloveno inizia a spingere e porta subito il suo margine a 4.1 sul siciliano, con l’olandese a 5.2 ma il suo ritmo è straordinario. Nel breve volgere di pochi minuti Cairoli si trova già a 7.7 con Herlings in scia, mentre tutto il resto del gruppo accusa un distacco in doppia cifra.

Il campione del mondo continua a forzare e porta il suo margine a livello di sicurezza, mentre alle sue spalle Cairoli e Herlings si sfidano per la seconda posizione. L’olandese attacca dopo 13 minuti di gara e supera facilmente il siciliano. Da questo momento la situazione si definisce, con Gajser primo incontrastato con 23.3 di vantaggio su Herlings e Cairoli che blindano le loro posizioni sul podio. Comunque ottima prova per l'italiano della KTM che rientrava quest'oggi in corsa dopo il ko dello scorso giugno. Tra gli altri italiani, è 15° Alessandro Lupino (Yamaha) a 1:22, davanti a Michele Cervellin (Yamaha) a 1:35, 24° Ivo Monticelli (Gas Gas) a 2:13.