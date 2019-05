Italia ed ancora Italia. Dopo l’appuntamento di Pietramurata, il Bel Paese è nuovamente teatro di una prova del Mondiale 2019 di Motocross. Al “Tazio Nuvolari” di Mantova i centauri più veloci del mondo sullo sterrato si confronteranno per conquistare punti importanti nella corsa iridata. Lo spettacolo non mancherà di certo.

In MXGP Antonio Cairoli è pronto a recitare il ruolo del primattore. Sul palcoscenico del “Migliaretto” il siciliano, in sella alla KTM, vuol porre il suo marchio e rafforzare la sua leadership in vetta alla classifica generale dopo quattro round. Il nove volte iridato, in vetta a quota 191 punti, ha 16 lunghezze di vantaggio sullo sloveno Tim Gajser ed è proprio grazie a questa coppia che lo show potrebbe essere rilevante. Tony ha ottenuto, fino ad ora, cinque vittorie di manche e tre secondi posti, mettendo in mostra una continuità notevole sulla moto austriaca. Seguendo traiettorie spesso ardite per i suoi rivali, il nostro portacolori ha ottenuto il primato ma guai a sottovalutare Gajser. Nell’ultimo round disputato l’alfiere della Honda ha messo a segno una doppietta e sulla sabbia mantovana è intenzionato ad allungare la propria striscia vincente. Un tracciato gradito a Tim, ricordando il duplice successo di tre anni fa quando si laureò campione del mondo della classe regina. Un lay-out che richiederà coraggio e sangue freddo, qualità insite nello storico pilota a cui il circuito è dedicato.

Video - Cairoli, che peccato! Cade a 2 giri dalla fine e si deve accontentare del 2° posto. Vince Gajser 02:13

Ci si aspettava un terzo incomodo, ovvero Jeffrey Herlings. Ebbene, scorrendo la start-list dell’evento nostrano, tracce dell’Olandese volante non ce ne sono e quindi è verosimile credere che il suo ritorno sia stato ulteriormente rimandato. L’iridato del 2018, infortunatosi nel corso della preparazione invernale, aveva manifestato la volontà di tornare a gareggiare in occasione del fine settimana italiano. Evidentemente, le condizioni fisiche non gli danno ancora conforto e quindi per lui il tempo dell’attesa si prolunga. Pertanto, il quadro agonistico fa pensare che il focus sarà il duello “Cairoli vs Gajser”, senza esclusioni di colpi e nello stile della massima categoria del Motocross.

