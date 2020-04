Agostini: "Sarebbe fantastico correre con Rossi e Marquez, li batterei entrambi"

Silenzio, parla Giacomo Agostini. Il quindici volte campione del mondo si trova nella sua residenza a Bergamo, costretto anche lui a casa dall'emergenza coronavirus, e ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo As. Tanti i temi toccati, a partire dalla stessa quarantena per passare alle speranze di rivedere il motomondiale in questo 2020, fino a qualche battuta sui piloti più simbolici del circuito.

" Sto guardando gare, alternando quelle vecchie con le recenti, con le vittorie di Valentino e di Márquez. Sarebbe fantastico poter correre tutti insieme, l'unico problema è che vincerei io. Rossi e Márquez perderebbero, contro di me... ma sarebbe un problema loro! Spero si possa cominciare a fine luglio, correndo in agosto, settembre, ottobre e novembre. Con otto, nove o dieci gare si può avere un vero campionato del mondo. Ai tempi in cui correvo ci sono stati anni con questo numero di gare, e si vincevano titoli iridati con tutti i crismi. Ma in questo momento possiamo solo sperare che questa situazione finisca in fretta, perché la cosa più importante ora è la salute. "

Ma come trascorre il tempo libero Agostini? Ce lo svela lui stesso.

" Sto preparando un album fotografico con 2mila foto. Ho preparato anche una stanza con tutti i trofei e do una pulita alle mie moto. In casa ne ho solo una dozzina perché le altre sono nel museo. Quelle che arrivano dal mondiale sono solo tre: la MV Agusta della 500, la MV Agusta e la Yamaha della 350 con cui ho vinto nel 74, e la moto con cui ho vinto a Daytona. "