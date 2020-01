Alex Marquez si presenta da pilota di MotoGP: "Un grande orgoglio, voglio essere rookie dell’anno"

Alex Marquez non vede l’ora di cominciare: l’avventura nella Honda, dove dividerà il box con il fratello maggiore nonché campione del mondo, è “un grande orgoglio”, e Alex lo dimostra fin da subito, presentandosi dinanzi alle telecamere già con la tuta della scuderia giapponese. Il primo obiettivo dello spagnolo classe 1996 è quello di essere nominato rookie dell’anno, ripagando così la fiducia della Honda Repsol, che ha sorprendentemente deciso di sceglierlo come sostituto di Jorge Lorenzo.

Dopo i primi test nel novembre scorso, il fratello minore di Marc Marquez non ha perso tempo per indossare i colori del suo nuovo team, mostrandosi fiero per il traguardo raggiunto ed entusiasta per la nuova avventura:

" Essere in un team come la Honda, un team con la più grande storia della MotoGP, è un vero onore. So che è una sfida, ma è una bella sfida. Dal primo momento ho detto di volere quest’opportunità al 100% e ora proverò a sfruttarla al meglio. Posso dire che voglio essere Rookie of the Year, questo è il primo obiettivo. Ma non voglio pormi un obiettivo riguardo a posizioni o cose del genere, ora sono focalizzato sul capire la moto e migliorare la mia confidenza con lei. "

Riguardo al rapporto con il fratello Marc, Alex ha così parlato ai microfoni di Marca.com: “Sicuramente è un momento speciale, sarà un anno speciale, ma noi dobbiamo essere naturali e approcciarla come una situazione normale. Sappiamo di essere fratelli ma dentro il team dobbiamo essere professionisti e lavorare ognuno per conto proprio. Certamente per me sarà un vantaggio avere un sei volte campione del mondo nel box perché posso imparare tanto da lui, carpire i suoi segreti. Cercherò di prendere tutte le informazioni possibili da lui e da tutti i piloti della Honda”.

