Alex Rins rinnova ufficialmente con la Suzuki fino al 2022: "La moto migliora sempre di più"

Arriva ancor prima di cominciare la stagione una delle prime notizie legate al mercato piloti in vista del Motomondiale 2021. Alex Rins, nel corso di una diretta Instagram, ha annunciato infatti di aver rinnovato il suo contratto con la Suzuki per altri due anni, dunque fino al 2022. Lo spagnolo, pronto ad affrontare la sua quarta stagione in MotoGP, si lega così alla casa di Hamamatsu per il prossimo biennio 2021-2022 con l’obiettivo di lottare finalmente per il titolo iridato nella top class.

Il 24enne nativo di Barcellona è reduce dalla sua miglior annata nella classe regina, in cui ha ottenuto le sue prime due vittorie (Austin e Silverstone) concludendo in quarta posizione il Campionato del Mondo alle spalle di Marquez, Dovizioso e Vinales. Con il rinnovo di Rins fino al 2022 e la probabilissima conferma di Joan Mir almeno per il 2021, si completa di fatto la line-up di uno dei sei team ufficiali presenti nel Mondiale MotoGP.

" Il mio desiderio era di continuare con Suzuki e finalmente si è realizzato – ha detto Rins – Credo che il progetto possa essere vincente: questo è il posto ideale per me e stiamo lavorando duramente tutti insieme per ottenere grandi risultati. Abbiamo creato una famiglia con il team e tutte le persone all’interno della Suzuki. Ho sempre creduto nel team e per questo motivo è stato facile raggiungere un accordo. Ora dobbiamo capire cosa accadrà con la stagione 2020, siamo pronti a lottare con i migliori come abbiamo dimostrato nei test pre-stagionali "

