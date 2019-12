Andrea Iannone positivo al doping: sospeso dalla FIM per steroidi anabolizzanti nelle urine

Già prima di oggi, il 2019 di Andrea Iannone non si poteva considerare come un’annata estremamente positiva per i risultati in pista ottenuti in sella all’Aprilia MotoGP (16esimo posto in classifica generale con soli 43 punti totalizzati e un 6° posto in Australia come miglior risultato). In questo martedì 17 dicembre se ne è avuta un’ulteriore conferma visto che il 30enne pilota di Vasto è stato sospeso provvisoriamente dalla FIM (Federazione Internazionale Motociclismo) per essere stato trovato positivo a un test antidoping dello scorso 3 novembre nel corso del weekend di gare a Sepang.

Come recita il comunicato, nell urine di Iannone sono state rinvenute tracce di “una non meglio specificata sostanza appartenente alla sezione steroidi androgeni anabolizzanti esogeni”. Si attendono ora i risultati delle controanalisi del campione B, ma a partire da questa mattina l’alfiere della casa di Noale è ufficialmente sospeso. Non può quindi prendere parte ad alcuna competizione o attività motociclistica, fino a quando non ci sarà una nuova comunicazione nei suoi riguardi.

Il comunicato

" La Federazione Motociclistica Internazionale ha informato il pilota italiano Andrea Iannone di essere stato momentaneamente sospeso dall’attività agonistica per aver infranto l’articolo 7.9.1 del codice antidoping FIM. La decisione di sospendere provvisoriamente Andrea Iannone è stata presa in seguito alla ricezione di una relazione da parte del laboratorio accreditato dalla Wada di Kreischa b. Dresden che indica il ritrovamento in delle analisi di tracce di sostanze riconducibili al gruppo 1.1 di quelle vietate dal codice (steroidi androgeni anabolizzanti esogeni), che fa parte della lista delle sostanze proibite del 2019. Ritrovata in delle urine raccolte dopo un test svolto al di fuori delle competizioni durante il round di Sepang del motomondiale, il 3 novembre in Malesia. Andrea Iannone è temporaneamente sospeso a decorrere dal 17 dicembre 2019. Gli è quindi vietato partecipare a qualsiasi competizione o attività motocicislistica fino a nuovo avviso. Ai sensi dell’articolo 7.9.3.2 del codice antidoping Fim il sig. Iannone può chiedere la revoca della sospensione provvisoria. Ai sensi del Codice mondiale antidoping e del Codice antidoping FIM , la FIM non è in grado di fornire ulteriori informazioni al momento. "