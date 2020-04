Bagnaia vince il GP virtuale del Red Bull Ring, Marc Marquez quarto dietro ad Alex e Rossi settimo

Francesco Bagnaia ha vinto il GP virtuale del Red Bull Ring, seconda tappa del Mondiale MotoGP virtuale. Il campionato “reale” è fermo a causa dell’emergenza coronavirus e non si sa ancora quando si potrà tornare in pista a tutti gli effetti, gli organizzatori della Dorna hanno deciso di mettere in piedi una competizione virtuale utilizzando il videogioco ufficiale della MotoGP. Il Campione del Mondo 2018 della Moto2 è scattato dalla pole position, ha poi corso brillantemente dimostrando delle eccellenti doti davanti al computer e ha festeggiato un bellissimo trionfo, anche se soltanto in formato “pixel”.

Il 23enne, virtualmente in sella alla sua Ducati Pramac, è riuscito a sconfiggere Maverick Viñales (Yamaha) di appena 74 millesimi dopo un bel sorpasso nel giro finale mentre Alex Marquez ha completato il podio precedendo il fratello Marc, Campione del Mondo MotoGP e suo compagno in Honda. Valentino Rossi si è divertito tanto col joystick in mano (accanto a lui c’era la fidanzata Francesca Novello) ma non è andato oltre il settimo posto con la Yamaha, alle spalle di Fabio Quartararo (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati).

La cronaca

Partenza subito avvincente perché Nakagami entra a razzo in curva 1 e fa cadere diversi avversari. Nei videogiochi si riparte comunque dopo un paio di secondi e si ha la possibilità di continuare a battagliare, nel frattempo Bagnaia cerca la fuga e soltanto Viñales sembra poterlo contenere. I fratelli Marquez restano abbondantemente distaccati dai due battistrada e vengono tirati giù una volta a testa da Nakagami mentre Valentino Rossi fatica a brillare e staziona in sesta posizione, alle spalle di Petrucci e davanti a Pirro.

Nel corso della quinta tornata Viñales opera il sorpasso su Bagnaia ma l’alfiere della Ducati non molla, rimane in scia allo spagnolo e due tornate più tardi approfitta della caduta del centauro della Yamaha per riprendersi il primato. Viñales riesce a rientrare, i due battagliano fino alla fine, l’iberico lo risupera ma l’italiano è bravo a operare il sorpasso decisivo a metà dell’ultimo giro. Alex Marquez precede il fratello per la terza piazza, Valentino Rossi se la gioca con Petrucci per il sesto posto ma poi i due si toccano all’ultima curva e il Dottore deve cedere il passo.

