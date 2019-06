Bastianini sorprende nel warm-up di Moto2, Marini è vicino

Enea Bastianini ha trovato un lampo finale nel warm-up della Moto2 del GP d’Italia, sesto apputamento del Motomondiale 2019. Il riminese si è nascosto per tutta la sessione salvo poi trovare in sequenza due giri veloci nel finale che gli sono valsi la prima posizione, in una classifica cortissima che vede quattro piloti in venti millesimi.

Dietro al centauro della Italtrans Racing Team si sono piazzati con pari tempo (a soli cinque millesimi) Augusto Fernandez e Tetsuta Nagashima che hanno preceduto Luca Marini, in testa per quasi tutta la sessione; il pesarese è apparso quello brillantissimo del venerdì e sembra molto competitivo sul passo gara per puntare alla vittoria davanti alla folla del Mugello, ma dovrà fare i conti certamente anche con le due Dynavolt di Thomas Luthi e Marcel Schrotter che si sono un po’ nascoste in questa sessione (nono e settimo) ma sono attese molto in forma.

Prosegue invece il weekend nero di Lorenzo Baldassarri che continua ad avere grossi problemi soprattutto sull’anteriore in inserimento di curva, fattore che fa perdere al marchigiano molta fiducia e conseguentemente molto tempo in particolare tra le due Arrabbiate; ventesimo tempo a otto decimi per lui, sarà necessaria una vera impresa per vederlo rientrare nei dieci visto il passo non esaltante offerto in ogni sessione di prove. Meglio invece Mattia Pasini, risalito fino all’ottava posizione a soli 162 millesimi da Bastianini.

I semafori della gara si spegneranno alle 12.20 al Mugello, non perdetevi le emozioni della corsa con la DIRETTA LIVE offerta da OA Sport.

CLASSIFICA FINALE WARM-UP MOTO2 GP ITALIA 2019:

1 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’52.158 10 10 294.0

2 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 1’52.163 10 11 0.005 0.005 291.5

3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’52.163 11 11 0.005 292.5

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’52.178 3 9 0.020 0.015 293.9

5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’52.231 10 11 0.073 0.053 294.8

6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’52.238 9 11 0.080 0.007 294.1

7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’52.270 10 10 0.112 0.032 292.2

8 54 Mattia PASINI ITA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’52.320 4 11 0.162 0.050 298.0

9 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1’52.342 10 10 0.184 0.022 291.9

10 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 1’52.442 5 11 0.284 0.100 293.6