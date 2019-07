Brad Binder sbarca in MotoGP nel 2020 col team KTM Tech 3

Il sudafricano Brad Binder compie il grande salto e si appresta ad approdare nel Mondiale MotoGP a partire dalla stagione 2020. Il campione iridato di Moto3 nel 2016 è impegnato nella sua terza stagione consecutiva in Moto2 con la KTM, che ha deciso di offrirgli l’opportunità di salire di categoria per affiancare il portoghese Miguel Oliveira (ex compagno di squadra nel 2017 e 2018 in Moto2) nel team Tech 3. Per il 23enne nativo di Potchefstroom si tratta del coronamento di un processo di crescita che lo ha portato a dominare nella classe leggera (7 successi di tappa e titolo iridato nel 2016) per poi diventare uno dei protagonisti in Moto2 con il terzo posto iridato della passata stagione (tre vittorie). Nella prima parte del 2019 Binder ha fatto più fatica ad essere competitivo anche a causa delle difficoltà tecniche delle KTM, ma è comunque reduce da due secondi posti consecutivi ottenuti ad Assen e a Sachsenring.

Queste le parole del talentuoso pilota sudafricano dopo l’annuncio ufficiale del suo approdo in MotoGP: “È incredibile avere questa opportunità. Voglio dire un enorme grazie a KTM, Red Bull KTM Tech3, al mio manager e alla mia famiglia per avermi aiutato a raggiungere questo traguardo e poterci provare. È un sogno che diventa realtà”. Hervè Pocharal, Team Manager del Team KTM Tech 3 ha spiegato i motivi della sua scelta proiettandosi sugli obiettivi per il futuro: “Seguo Brad dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup. Mi è sempre piaciuto il suo talento, la sua aggressività e la sua caparbietà, questo è il profilo di pilota che desideri in squadra. Penso che la formazione di Miguel Oliveira – Brad Binder sia ottima. Sono sicuro che vincerà alcune gare, non vediamo l’ora di accoglierlo sin dai test di Valencia”.