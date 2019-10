Brutta caduta per Marc Marquez nelle libere ma la Honda tranquillizza: "Sta bene e correrà le FP2"

Un inizio di weekend non proprio entusiasmante per lo spagnolo Marc Marquez. L’iberico della Honda è stato protagonista di una brutta caduta nel corso delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram il leader della classifica iridata è finito in terra in curva-7, battendo violentemente la schiena e la gamba sinistra. Un highside impressionante, con la RC213V spezzata in due.

L’iberico, apparso fin da subito sofferente, ha concluso terzo le FP1 e l’episodio si è verificato quando Marc era pronto a effettuare il proprio run con gomme nuove. Portato al Centro Medico del circuito, il Cabroncito è cosciente ma destano preoccupazioni le condizioni della tibia (della gamba sinistra) e si attendono ulteriori conferme circa lo stato di salute del n.93, che in questa sede ha la possibilità di chiudere il campionato in proprio favore, vantando 98 lunghezze di vantaggio sul ducatista Andrea Dovizioso.

Puig tranquillizza tutti: "Marc non ha fratture e sarà in pista nelle FP2"

A tranquillizzare tutti sulle condizioni del pilota spagnolo dopo la caduta ci ha pensato il team principal della HRC, Alberto Puig che ha gettato acqua sul fuoco e confermato che Marquez sarà regolarmente in pista nelle seconde libere:

" "Marc ha avuto una brutta caduta alla curva 7 ma per fortuna sta bene. Siamo stati prima al centro medico e anche in ospedale per fare degli accertamenti e confermare che fosse tutto ok e per fortuna dopo aver fatto radiografie e controlli vari hanno rilevato che non ha fratture. Certo ha rimediato brutte contusioni nella botta e ha male un po' ovunque, dalle gambe alla schiena. Ma niente di cui essere preoccupati. Se sarà al via nella FP2? Sì, il programma prosegue regolarmente. Magari prenderà un antidolorifico ma sarà in pista regolarmente e cercherà di terminare la sessione e il weekend come da normale programma". [Alberto Puig @GpOne.com] "

Il dottor Charte: "Nessuna frattura vertebrale, solo forti contusioni a tibia e colonna lombare"

A tranquillizzare sulle condizioni di Marquez, intercettato dai microfoni di Sky Sport ci ha pensato il direttore medico MotoGP Angel Charte che ha fatto il quadro clinico completo sulle condizioni del Cabroncito...

" " Marquez non poteva respirare, la botta è stata forte. Ha subito una forte contusione lombo sacrale e alla tibia sinistra. Ha recuperato rapidamente la frequenza respiratoria e cardiaca, abbiamo fatto una radiografia alla cassa toracica alla gamba per vedere se c'erano lesioni. E' risultato essere solo una forte contusione, nessuna frattura vertebrale ed è stato avviato un trattamento con anti-infiammatori" "

