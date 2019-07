Brutta caduta per Petrucci ma nessuna lesione alla mano destra: sarà regolarmente in gara

Danilo Petrucci è caduto nel corso delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati è finito nella ghiaia e ha impiegato qualche istante prima di rialzarsi, il ternano è rientrato ai box e si è sottoposto a degli accertamenti medici che fortunatamente non hanno evidenziato alcun infortunio di rilievo come ha spiegato il dottor Enrico Lancellotti ai microfoni di Sky Sport: “Danilo ha subito un trauma distrattivo del primo dito della mano destra, una parziale lesione legamentosa: niente di particolare. Lamenta anche dolore al polso sinistro, abbiamo fatto dei raggi e non ci sono lesioni ossee. Domani potrà correre senza problemi“.

Il pilota dunque si presenterà sulla griglia di partenza al Sachsenring e scatterà dalla dodicesima piazzola.