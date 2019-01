Brutte notizie per Jorge Lorenzo: frattura dello scafoide, si opererà a Barcellona

La stagione non è ancora cominciata, ma l’annata di Jorge Lorenzo parte tutta in salita. Il pilota spagnolo, tornato alla Honda dopo due stagioni in Ducati, ha riportato la frattura dello scafoide del polso sinistro mentre si stava allenando su un tracciato vicino a Verona.

Il maiorchino sarà costretto quindi all’operazione chirurgica dopo essere stato visistato presso il pronto soccorso di Peschiera del Garda. Nelle prossime ore, infatti, Lorenzo si recherà a Barcellona per affrontare l’intervento e capire i tempi di recupero, in vista dell’inizio di stagione che prenderà il via il 10 Marzo con il GP del Qatar.