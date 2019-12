Ha scelto il proprio account Instagram Andrea Iannone per rispondere all’inattesa notizia della sospensione provvisoria dell’attività sportiva, da parte della FIM, in seguito alla positività al test antidoping eseguito durante il weekend del Gran Premio di Malesia. Il pilota abruzzese si è detto certo di poter dimostrare la propria innocenza, sorpreso per l’eco di una notizia - della quale non è gli è ancora stata notificata una comunicazione ufficiale - e fa trasparire l’intenzione di voler chiedere le controanalisi sul campione B.

" Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda. "