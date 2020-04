Che forza, Italica Grondona! Guarisce a 102 anni dal Coronavirus, le telefona Valentino Rossi

Italica Grondona, 102 anni, per tutti nonna Lina, stata dimessa qualche giorno fa dall'Ospedale San Martino di Genova, guarita dal coronavirus. Una notizia splendida per una signora della sua età.

La notizia ripresa dalla CNN

"E' già diventata un simbolo di speranza per tutti noi. E anche un esempio di come tutti vengono curati, a prescindere dall'età. Non ci sono distinzioni", ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La sua storia ha fatto il giro del mondo tanto da finire anche sulla Cnn: la chiamano la Highlander.

La telefonata di Valentino

Non solo: la Repubblica riporta la notizia che anche Valentino Rossi si è interessata al suo caso, sapendo che la signora Italica è una grande appassionata di moto e soprattutto grande fan del Dottore.

" Pronto? Sono Valentino Rossi. Sì, il pilota. Sono io, giuro. Signora Italica, volevo farle i complimenti: lei è molto più ‘ tosta’ di me: una vera guerriera. Avessi io la sua energia, continuerei a correre per altri 20 anni. Posso invitarla a una delle mie gare, appena ricomincia il motomondiale? Così mi svela il suo segreto "

All'inizio Lina non ci credeva, poi è scoppiata di felicità.

" Avevo espresso un desiderio, tornando a casa: conoscere il Dottore. E lui – proprio lui, in persona! - mi ha chiamato. E’ stato tanto gentile. E simpatico. Mi sento bene. Sono un’appassionata di Valentino. Ho una sua fotografia autografata. E un una specie di portachiavi, che ho attaccato al girello. Tutta colpa di una mia amica. E’ sposata con uno che ama la MotoGP alla follia: non si perde una sola gara di Valentino. Mi fa la cronaca, io mi appassiono "