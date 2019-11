Che spavento per Andrea Iannone a Valencia! La sua Aprilia prende fuoco durante i test

Si chiamano test ok, ma qualcosa non è andata per il verso giusto in casa Aprilia, con la moto di Andrea Iannone che ha preso fuoco durante le prove sul tracciato di Valencia. Il pilota italiano è rientrato molto arrabbiato ai box, dopo che il motore della sua RS-GP ha riportato un guasto in pieno rettilineo, tanto che la moto ha cominciato a prendere fuoco dalla zona del propulsore.

Per fortuna non si è registrato nessun incidente, con Iannone che è rimasto lucido: è uscito da una delle vie di fuga e ha atteso l’arrivo degli assistenti di pista per spegnere il principio di incendio che si era venuto a creare sotto la sua moto.

Per nulla accomodante, invece, la reazione di Iannone ai box, con il pilota abruzzese che se l’è presa con i suoi tecnici

" Basta, Io ho chiuso con voi. Voi siete matti. Per oggi basta. Mi ammazzo contro il muro, contro il muro a 300 km/h. Sono dieci volte che vi dico che la moto non va "