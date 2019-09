Ciabatti: "Marquez in Ducati? Non bastano 10 milioni per strapparlo alla Honda"

Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai in ghiaccio. Lo spagnolo Marc Marquez, trionfatore nell’ultimo round ad Aragon (Spagna), ha portato il proprio vantaggio a 98 lunghezze il distacco in classifica generale sul ducatista Andrea Dovizioso e si avvia a conquistare l’ottavo iride in carriera.

L’iberico è senza dubbio il pilota migliore del lotto nella classe regina ed è chiaro che le sue prestazioni potrebbero far comodo a qualunque squadra. Non è un mistero che la Ducati abbia tentato di ingaggiare Marc nel 2016 ma poi le circostanze hanno portato a deviare sul maiorchino Jorge Lorenzo, campione del mondo nel 2015. Come ammesso dal direttore sportivo Paolo Ciabatti, le possibilità di un arrivo dell’iberico a Borgo Panigale c’erano:

È stato fatto un pensiero anche su di lui, ma non c’erano le condizioni. Jorge Lorenzo aveva appena vinto il Mondiale, in più c’era la conoscenza e la stima con Gigi Dall’Igna e quella era la strada più percorribile", l’ammissione di Ciabatti che, poi, su una eventuale proposta circa un ingaggio nei 2021, vista la scadenza di contratto di Marquez nel 2020, ha dichiarato:

" Sinceramente ho una mia idea, ma è un parere soggettivo. Sicuramente superiore ai 10 milioni di euro, ma la verità la conoscono solo Honda e Marc. "

Ducati, quindi, ci proverà? Non è certo da escludere, visti e considerati i risultati recenti.

