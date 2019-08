Contusione polmonare per Mir dopo la caduta nei test a Brno: da valutare la presenza in Austria

Un brutto colpo quello preso da Joan Mir nel corso dei test a Brno (Repubblica Ceca) di MotoGP, che si sono tenuti ieri sul tracciato ceco. Il pilota spagnolo della Suzuki ha perso il controllo della proprio moto ed è caduto in curva-1, quando mancavano circa 45′ al termine della sessione. Portato in ospedale, gli esami effettuati hanno evidenziato una contusione polmonare che, quindi, potrebbe costringerlo a saltare il prossimo round in Austria, in programma dal 9 all’11 agosto.

" Joan stava testando delle novità sulla moto, che avevano dato ottimi riscontri. Peccato per la caduta. Ora valuteremo nel primo giorno di prove libere in Austria se potrà correre o meno“, le parole del Team Manager Davide Brivio.