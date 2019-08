Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il direttore di Ducati Corse Luigi Dall’Igna fa il punto della situazione sulle notizie di mercato piloti che erano trapelate nel corso del fine settimana del Red Bull Ring.

" Il discorso Jorge Lorenzo è chiuso, ovviamente – le parole riportate da Marca.com – Nella prossima stagione sarà ancora in sella alla Honda come da contratto, per cui scordiamoci il maiorchino a Borgo Panigale per quanto riguarda il 2020″. "

Si chiudono dunque tante voci che, secondo quanto trapela dal paddock, potrebbero avere infastidito Andrea Dovizioso in questi giorni, tanto da incrinare i rapporti tra i due.

" Non penso che questo mancato arrivo possa cambiare qualcosa per Andrea e lo ha già dimostrato con la bella vittoria del Red Bull Ring di domenica. Uno come lui non si fa distrarre da questi discorsi. "

Il sorpasso in curva 9 della pista austriaca entra nella bacheca delle perle della storia della Ducati. Un motivo in più per regalare qualche elogio al pilota romagnolo.

" Penso che Andrea stia disputando la sua migliore stagione della carriera, all’insegna di cuore e cervello. Proprio per questo motivo la ritengo così speciale. Nel sorpasso su Marquez l’ho visto davvero forte, se continua così potremo toglierci belle soddisfazioni. "

Il forlivese sembra avere fatto parecchia pressione alla casa di Borgo Panigale per avere una GP19 sempre più performante, ma ottenerlo non è semplice.

" Bisogna trovare il giusto compromesso. Tutto, come sempre, può e deve essere migliorato e dobbiamo farlo. Stiamo lavorando per portare la moto quanto più vicina possibile alla Honda di Marquez e cercheremo di mettere i nostri piloti nella migliore condizione possibile per duellare con i primi della classe. "

