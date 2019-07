Danilo Petrucci confermato in sella alla Ducati: "Sono felice. Ho centrato i miei obiettivi"

Danilo Petrucci sarà ancora un pilota Ducati anche nella prossima stagione. Il ternano e la scuderia ufficiale di Borgo Panigale confermano l’estensione del rapporto anche per la stagione prossima. La formazione della scuderia desmodromica, quindi resta la stessa, con il Petrux che dividerà il box con Andrea Dovizioso. A comunicarlo la squadra italiana nel giorno di apertura del GP di Germania. Petrucci, ducatista nel DNA, in sella alla moto bolognese ha raccolto nove podi (sei dei quali con il team satellite Pramac Racing). Con il team ufficiale sono tre e tra questi una vittoria, al Mugello, in questa stagione.

Non può che essere entusiasta "Petrux", che commenta ai microfoni di Sky Sport il suo rinnovo con la Ducati fino al 2020.

" Sono contento del rinnovo, è arrivato anche prima del previsto. Dopo un buon inizio di stagione ora ho la possibilità di fare una seconda parte più tranquilla e soprattutto godermi le vacanze. Sono soddisfatto della mia prima parte di stagione, ci sono stati momenti difficili, ma era quello che volevo. L'obiettivo fin dall'inizio era vincere almeno una gara e ottenere la riconferma per l'anno prossimo. Per ora ci sono riuscito "