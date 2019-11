Con Marc Marquez già vincitore in MotoGP e Lorenzo Dalla Porta trionfatore del titolo in Moto3, in Malesia era ancora aperto il mondiale di Moto2. A vincerlo grazie al secondo posto di Sepang è Alex Marquez, fratello di Marc. E' il secondo titolo mondiale per il fratello del Cabroncito, dopo quello del 2014 in Moto3.

Chi è Alex Marquez?

Alex Marquez campione del mondo Moto 2Getty Images

Di lui si sa molto poco. Vivere all'ombra di uno dei più forti di sempre della disciplina può essere difficile, ma Alex nel suo piccolo ha già fatto tanto, come vincere due mondiali e stabilito alcuni record: ad esempio è il primo di sempre a conquistare il titolo sia in Moto3 che in Moto2. Inoltre entra nella stretta cerchia di campioni in grado di vincere l'alloro sia nella classe più leggera (125 o Moto3) che nella categoria superiore. Gli altri prima di lui negli ultimi 30 anni sono stati: Cadalora, Capirossi, Rossi, Poggiali, Pedrosa, Marquez. Insomma, una gran bella compagnia.

I 12 piloti capaci di vincere due mondiali nelle classi 125/Moto3 e 250/Moto2

Pilota (Nazionalità) Anni Mondiali Bruno Ruffo (ITA) 1949-1950-1951 Carlo Ubbiali (ITA) 1951-1955-1956-1958-1959-1960 Werner Haas (GER) 1953-1954 Tarquinio Provini (ITA) 1957-1958 Phil Read (GBR) 1964-1965-1968 Luca Cadalora (ITA) 1986-1991-1992 Loris Capirossi (ITA) 1990-1991-1998 Valentino Rossi (ITA) 1997-1998 Manuel Poggiali (RSM) 2001-2003 Dani Padrosa (SPA) 2003-2004-2005 Marc Marquez (SPA) 2010-2012 Alex Marquez (SPA) 2014-2019

Dal debutto al mondiale in Moto3

Alex Marquez landet im Qualifying von Malaysia nach einem Sturz auf Rang fünf. Imago

Anche lui nato a Cervera, tre anni dopo Marc, debutta nel CEV in 125 nel 2010, dove ha corso per un biennio (fino al 2012), vincendo due gare e arrivando secondo nella generale dietro Alex Rins. Nel 2012 si lancia anche nel mondiale in Moto3, con risultati poco rilevanti.

Ma è il 2013 l'anno della sua consacrazione. Nel mondiale arriva il primo podio a Indianapolis, mentre il primo succcesso della sua carriera in Moto3 lo coglie a Motegi. La stagione successiva è quella del trionfo, con tre vittorie e altri sette podi. Vittoria nel mondiale per lui, come per il fratello in MotoGP. Per la prima volta nella storia due fratelli vincono il titolo nello stesso anno.

L'arrivo in Moto2 e i vari problemi

Alex Marquez of Spain and EG 0,0 Marc VDS heads down a straight during the MotoGP Of Malaysia - Free Practice at Sepang Circuit on November 2, 2018 in Kuala Lumpur, MalaysiaGetty Images

Nel 2015 passa in Moto2 e qui iniziano i problemi. Alex subisce il passaggio di categoria e non riesce più ad essere competitivo. Le critiche sono enormi, forse anche eccessive. In tanti dicono che non è all'altezza del fratello, che il mondiale nella classe più piccola è stato sono un exploit, ma Marquez Jr non ne ha per esplodere definitivamente. L'anno successivo va ancora peggio, con una pioggia di ritiri nella prima fase. Dal 2017 però Alex vede la luce: conquista il primo successo nella categoria a Jerez, ripetendosi a Barcellona e a Motegi. Chiude quarto nel mondiale, lo stesso piazzamento ottenuto nel 2018 vinto da Pecco Bagnaia.

Finalmente arriva il titolo

Alex Marquez campione del mondo Moto 2Getty Images

Quest'anno invece tutto va per il verso giusto. Dopo le prime gare non perfette, al ritorno in Europa è il più forte di tutti: Marquez ottiene cinque successi e un secondo posto in sette gare, allungando in maniera definitiva sui rivali. I podi a Misano e ad Aragon lo lanciano verso il titolo, conquistato in Malesia.

" Non potete immaginare quanto sia felice per lui. Se lo merita, ha lavorato tantissimo. Lui è Alex Marquez, non il fratello di, ha già conquistato due titoli, sta facendo grandi cose" [Marc Marquez] "

La famiglia Marquez sta scrivendo sempre più la storia di questo sport: mai due fratelli avevano vinto un mondiale nella stessa categoria, i Marquez ce l'anno fatta Marc nel 2012, Alex nel 2019. Dieci titoli vinti dalla famiglia, Papà Julià deve essere molto fiero dei suoi figli.

Nel 2021 correrà col fratello in MotoGP?

Oscurato dai traguardi di quel marziano del fratello maggiore, pochi rendono merito a questo pilota che comunque ha già fatto tantissimo nel motomondiale. Due fratelli unitissimi, che hanno passato la vita praticamente insieme e che a breve lotteranno in pista. Alex l'anno prossimo sarà ancora in Moto2 nello stesso team a difendere il titolo, ma già si parla di un suo passaggio in MotoGP nel 2021, quando i tanti contratti biennali andranno in scadenza. I contatti con il team Ducati Pramac sono già iniziati, può essere una buona moto per debuttare nella classe regina. La Honda del fratello è troppo complicata da guidare, come dimostra la debacle di Jorge Lorenzo. Inoltre stare in squadra con Marc lo metterebbe in grande difficoltà: il Cabroncito è di un altro livello, i paragoni potrebbero distruggerlo. Ma Alex ha le qualità per starci in MotoGP e togliersi le sue soddisfazioni.