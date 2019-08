Dovizioso è già a casa: "Non preoccupatevi, sono forte"

Andrea Dovizioso è tornato a casa. Il pilota della ducati, dirante il GP della Gran Bretagna, era incappato in una bruttissima caduta, con tanto di moto in fiamme, per non aver potuto evitare la moto di Quartararo che gli era caduto davanti a distanza ravvicinata.

Lo spavento era stato tanto: il Dovi era in stato confusionale e aveva dolore a un'anca, perciò era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Coventry per eseguire una tac.

Fortunatamente, a parte la paura, non è stato riscontrato nulla di serio e dopo qualche tempo il forlivese è stato dimesso dall'ospedale.

Ci pensa poi lui stesso a rassicurare tutti tramite i suoi profili social, comunicando che va tutto bene e che è tornato a casa:

" Non preoccupatevi, sono forte "

Non si sa, però, se Andrea potrà prendere parte ai test che si svolgeranno a Misano nei prossimi giorni.