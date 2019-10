Dovizioso: "Il nostro obiettivo è mantenere la seconda posizione"

In Thailandia il sipario è calato sul Mondiale 2019 di MotoGP relativamente alla lotta per l’iride. Marc Marquez ha conquistato l’ottavo titolo in carriera, vincendo l’ultima tappa davanti a un coriaceo Fabio Quartararo. Una prestazione di classe e determinazione quella dell’iberico, che ha così fatto valere ancora una volta la sua superiorità.

Andrea Dovizioso , giunto quarto nel round di Buriram, ha dovuto fare i conti con la grande velocità di Marc e delle Yamaha del citato Quartararo e dello spagnolo Maverick Vinales. La “medaglia di legno”, quindi, è stata il massimo possibile per il forlivese, secondo nella classifica generale (+48 su Alex Rins e +52 su Vinales). L’obiettivo, quindi, del “Dovi” è quello di chiudere la stagione in pazza d’onore, mancando quattro round al termine:

" Con il Mondiale già assegnato, ora il nostro obiettivo principale è mantenere la seconda posizione, ed è per questo che lotteremo nelle prossime quattro gare. Motegi è uno di quei circuiti speciali dove negli ultimi anni siamo stati molto veloci "

Dovizioso ricorda il successo del 2017 e la lotta all’ultimo sangue con Marquez dell’anno scorso e finita con una caduta: “Nel 2018 abbiamo perso il podio mentre lottavamo per il successo, e penso che anche quest’anno saremo forti. Dobbiamo continuare a lavorare per tirar fuori il 100% dalla moto e concludere nel migliore dei modi le corse in programma“, ha chiosato l’alfiere di Borgo Panigale nelle sue ultime esternazioni pubbliche.