Dovizioso la spunta nel finale delle FP3 rischiando con le slick

Dopo una lunghissima attesa dovuta alle difficili condizioni della pista specialmente in curva-1, si è disputata regolarmente la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Un turno molto strano valevole solo per la raccolta dati in ottica gara nel caso in cui dovessero ripresentarsi delle condizioni ibride di umido/asciutto anche domani sulla pista di Buriram. Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo della sessione mattutina in 1’36″250 con la Ducati proprio all’ultimo tentativo utile con una coppia di gomme slick montate negli ultimi minuti nel momento in cui l’asfalto si è asciugato completamente in traiettoria a partire dalla seconda curva (in curva-1 invece la situazione è rimasta molto critica).

Ottimi riscontri in ottica italiana anche per il romano Franco Morbidelli, autore del secondo tempo del turno con la Yamaha Petronas a 824 millesimi dal “Dovi” a parità di mescola nel finale proprio come l’iberico Alex Rins, terzo classificato a 1.394 dalla vetta in sella alla Suzuki. Il migliore in assoluto tra i piloti che hanno girato esclusivamente con gomme rain è stato lo spagnolo Marc Marquez (Honda), capace di dettare subito il passo fin dal primo passaggio con un ritmo impressionante per poi migliorare notevolmente alla fine con un 1’38″864 che gli è valso la quarta piazza complessiva a 2.614 dal leader.

Buoni segnali anche sull’acqua da parte di Maverick Vinales, il quale si è trovato al comando della graduatoria a lungo nella fase finale del primo run prima che i vari Dovizioso, Morbidelli e Rins si giocassero la carta delle gomme d’asciutto. L’iberico della Yamaha ha chiuso in quinta piazza a 2.699 dalla testa rimanendo con le rain fino alla bandiera a scacchi, mentre ha fatto un po’ più di fatica il suo compagno di squadra Valentino Rossi a mantenere un buon passo in questo determinato tipo di condizioni ibride, concludendo la sessione in undicesima piazza a 3.982 dal miglior tempo senza rischiare inutilmente nel finale.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 – MOTOGP – GP THAILANDIA 2019

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.5 1’36.250

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 317.6 1’37.074 0.824 / 0.824

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.6 1’37.644 1.394 / 0.570

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1’38.864 2.614 / 1.220

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1’38.949 2.699 / 0.085

6 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 304.2 1’39.057 2.807 / 0.108

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.8 1’39.502 3.252 / 0.445

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1’39.926 3.676 / 0.424

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 314.8 1’40.019 3.769 / 0.093

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’40.152 3.902 / 0.133