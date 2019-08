Dovizioso: "Non male la giornata, ma non basta"

Andrea Dovizioso è soddisfatto del suo venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, ma ammette che manca ancora qualcosa alla sua Ducati per raggiungere il livello di Honda e Yamaha che oggi hanno dominato la scena, e la classifica generale. Il sesto posto per il romagnolo è un risultato tutto sommato positivo su una pista che, rispetto all’anno scorso, dopo ingenti cambiamenti, sembra davvero migliorata. “Il nuovo asfalto è davvero eccellente – conferma “Desmo Dovi” ai microfoni di Sky Sport – C’è ancora qualche piccola buca, ma niente di preoccupante e il manto risulta liscio alla perfezione, ben diverso al confronto di quanto visto dodici mesi fa”.

La moto, inoltre, ha dato subito buone risposte al forlivese. “Ho provato un buon feeling, ma c’è ancora tanto da lavorare – ammette – La pista è lunga e complicata e non è per niente semplice essere a posto in ogni settore. Abbiamo alcuni aspetti da migliorare e avremo tempo fino a domenica per farlo”.

Nella seconda sessione di prove libere la Ducati si è comportata bene, sfruttando anche le temperature in crescita. Quelle che si potrebbero ritrovare anche domenica.

" Nel corso di questo pomeriggio il caldo si è fatto sentire ed i lavori sono risultati maggiormente indicativi, dato che domani e in ottica gara la colonnina di Mercurio si alzerà ulteriormente a quanto pare. In questo modo è fondamentale capire il comportamento delle gomme. Oggi non abbiamo fatto prove sotto questo punto di vista e ci siamo concentrati maggiormente sul set-up "

Dando uno sguardo più ampio l’analisi di Dovizioso, anche pensando ai rivali, si riassume in questo modo: Non male nel complesso, ma non basta! Marc Marquez e Fabio Quartararo saranno sicuramente i primi rivali per il successo, quindi vedo Maverick Viñales e Valentino Rossi molto vicini. Ma non ci sono solamente loro, saranno numerosi i piloti veloci a livello di giro secco e di passo gara in questo weekend”.

