Andrea Dovizioso ha centrato il miglior crono della classifica combinata delle prove libere odierne del GP d’Argentina della MotoGP. L’italiano con la sua Ducati ha staccato infatti il primo tempo nelle FP2, dove tutti si sono migliorati. Di seguito le sue parole rilasciate a caldo a SkySport.

Soddisfazione per Dovizioso: “Negli ultimi anni ho fatto veramente tanta fatica dal primo turno fino alla gara. Sapevamo di essere messi bene, ma avevamo tanti dubbi perché la pista è molto diversa dal Qatar, invece, ho percepito che avevamo una buona base. il feeling è stato subito buono“.

L’italiano soprattutto è felice per come si è evoluta la giornata, con una costante crescita delle prestazioni: “Sono molto contento di questo riscontro perché era fondamentale cominciare con il piede giusto. Abbiamo effettuato un ottimo lavoro e mi conforta la facilità con cui siamo cresciuti step by step“.

Lo insidieranno parecchi avversari nella corsa alla pole di domani e nella gara di domenica: “I tempi sono particolarmente veloci, abbiamo trovato la pista meglio dell’anno scorso, ma quanto fatto non basta per giocarci il podio perché siamo in tanti con un buon passo. Siamo partiti meglio del previsto, sono veramente contento“.

Marc Marquez

Così l’iberico: “Il ritmo, al momento, è buono, questo è quello che dicono i tempi, ma siamo solo a venerdì e domani la pista continuerà a migliorare e si avvicineranno tutti. Quando non c’è grip è uno dei miei punti di forza e mi adatto bene, ma quando la pista migliora gli altri si avvicinano. Al mattino infatti il mio vantaggio era più grande, ma nel secondo turno comunque sono riuscito a tenere un ritmo molto buono e sono contento di questo“.

Marquez si affida a quanto svolto lo scorso anno: “La strategia ideale è quella del venerdì dell’anno scorso: lavorare per la gara, dimenticare i tempi e concentrarsi sulla domenica. Ci sono piste dove bisogna spingere per assicurarsi una buona posizione al venerdì, ma qui pensavo che sarei stato comunque quinto o sesto, anche se ho rischiato di rimanere fuori dalla top 10. Qui montando le gomme nuove si riesce ad andare molto forte“.

Lo spagnolo però non si nasconde: “In questo momento sarei il più forte per la gara, ma siamo solo a venerdì. Dovizioso sta andando forte su una pista dove l’anno scorso soffriva. Ma anche altri miglioreranno. E’ un circuito corto, per questo i tempi sono vicini. Ma è anche facile fare un giro veloce, perché le curve sono lente e non ci sono più linee come in Qatar. La differenza bisogna farla con il passo gara“.