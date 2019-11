Dovizioso: "Sarà importante provare su altre piste. Rimaniamo con i piedi per terra"

Andrea Dovizioso è soddisfatto di questi due giorni di test a Valencia, ma non c’è ancora la possibilità di valutare con interezza il nuovo pacchetto per la prossima stagione. Serviranno altri test, in altri circuiti...

" Sono molto soddisfatto, ma è importante provare su un’altra pista e credo che Jerez sia più interessante perché Valencia non è la pista per provare certi tipi di materiale. Oggi non è stata una giornata interessante, dovevamo provare alcuni pezzi per deliberarli e potrebbero essere dei pezzi importanti per la moto 2020, non eravamo molto veloci oggi, ma non è molto importante. Tutto secondo i piani. Ieri ero veloce con le gomme standard, ma non si possono fare dei paragoni con gli avversari come invece fai nel weekend di gara. Il feeling era buono, ma stiamo con i piedi per terra, vedremo a Jerez. Sono contento, quello che è venuto fuori ieri è interessante perché ci apre altri mondi "

"Petrucci non c’era. Avrebbe potuto generare più feedback"

" L’assenza di Danilo Petrucci non ha generato ulteriore lavoro, sarebbe stato importante avere dei feedback in più, ma non è stato un problema. Ci può essere tanto materiale, ma non bisogna provarlo tutto per forza, anzi. Se non lo provi nel modo giusto puoi sbagliare, siamo a fine stagione e abbiamo anche poche energie e si fa fatica a spingere forte. Il feedback è stato positivo ieri, ma dobbiamo provare in un’altra pista perché Valencia non è così adatta "