Ezpeleta: “Se saremo poco fortunati non ci saranno gare nel 2020”

Sono arrivate conferme oggi circa gli annullamenti del GP d’Italia del Mugello del 31 maggio e del GP di Catalogna del 7 giugno del Motomondiale 2020. Purtroppo la diffusione del Covid-19 ha costretto gli organizzatori a prendere dei provvedimenti a riguardo e il numero dei weekend cancellati del calendario iridato continua a crescere.

La domanda è: si potrà correre quest’anno? E’ difficile darsi una risposta perché, di fatto, è il Coronavirus a dettare le condizioni e fin quando non ci sarà il vaccino i dubbi e le perplessità circa la disputa delle corse permarranno. A dirlo chiaramente è il CEO di Dorna Sport Carmelo Ezpeleta che, in un’intervista riportata dal sito di raisport, ha sottolineato le problematiche citate:

" Finché non sarà scoperta una cura contro il Coronavirus non si potrà viaggiare. Abbiamo il dovere di farci trovare pronti non appena potremo organizzare di nuovo un Grand Prix ma dovremo ridurre i costi in tutte le aree, anche nel 2021 e nel 2022 perché il mondo avrà un aspetto diverso dopo il Covid-19, non dobbiamo farci illusioni "

Relativamente alla soluzione di gare a porte chiuse, il pensiero del manager spagnolo è il seguente:

" Una corsa di moto è diversa da una partita di calcio. Certo, sarebbe meglio gareggiare senza spettatori che non gareggiare affatto ma un GP di moto coinvolge un minimo di 2000 persone nel paddock, che dovrebbero spostarsi in giro per il mondo e questo sarebbe possibile solo se il virus è stato sconfitto o se la sua diffusione è stata limitata, altrimenti sarebbe molto difficile. Non appena avremo una panoramica precisa, ne parleremo con i team, i costruttori, la Fim e tutti gli altri partner "

A questo punto non resta che attendere l’evoluzione degli eventi, anche se non va esclusa l’eventualità di non poter correre nell’intera annata agonistica.

