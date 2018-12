Fine 2018 amara per Andrea Iannone: sequestrata in dogana una Bentley da 400 mila euro

Il 2018, sportivamente parlando, non è stato l’anno più fortunato per Andrea Iannone e anche gli ultimi giorni confermano questa tendenza. Il pilota abruzzese, che nel 2019 correrà in MotoGP in sella all’Aprilia ufficiale, si è visto ritirare la Bentley da 400 mila euro a fine novembre. Motivo del sequestro, come raccontato dall’Agenzia Ansa, è la violazione della convenzione di Istanbul.

La Bentley con targa svizzera avrebbe potuto circolare nella Comunità Europea, senza assolvere formalità doganali per soli sei mesi, anche non consecutivi.Inoltre per poter regolarmente circolare, per legge al volante ci sarebbero dovuti essere il proprietario o un parente fino al terzo grado. Al momento del controllo invece al volante c’era il preparatore atletico di Iannone, Stefano Palasca. Contro il sequestro della vettura, effettuato dalla Dogana di Como, Iannone ha presentato un ricorso contro il sequestro e la sanzione amministrativa comminata dallle autorità italiane.