FP3 di Brno: Marquez vola sul bagnato, Rossi e Dovizioso in Q2

Turno bagnato e turno dominato quello delle prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Brno è andato in scena lo show di Marc Marquez. L’iberico, leader della graduatoria iridata, ha messo in mostra un passo notevole in condizioni di aderenza molto complicate, ottenendo il miglior tempo di 2’04″279. Marc conferma di avere una grande adattabilità a tutte le condizioni, trovando con estrema facilità il feeling con la Honda.

Alle sue spalle si sono classificati lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, distanziato di 0″588, e il collaudatore della Suzuki Sylvain Guintoli (campione mondiale in Superbike nel 2014), presente in questo appuntamento grazie a una wild card (la seconda dopo il fine settimana a Barcellona). Per il centauro francese un distacco di 0″894.

In quarta posizione la prima Ducati del lotto, ovvero quella di Danilo Petrucci, che si è fermato a 1″131 dal leader, mentre Valentino Rossi è quinto a 1″452. Buono il passo sul bagnato per il “Dottore” ma sensibile il distacco da Marquez, strepitoso soprattutto negli ultimi due settori del tracciato ceco. A seguire, vi sono il transalpino della Yamaha Petronas Fabio Quartararo (+1″949), lo spagnolo della Suzuki Joan Mir (+2″049), l’altro iberico della KTM Pol Espargaró (+2″056), il portoghese sempre della scuderia austriaca Miguel Oliveira (+2″066) e l’Aprilia di Andrea Iannone (+2″102) a completare la top-10. Solo 13° il ducatista Andrea Dovizioso (+2″320), che ha deciso di non prendersi troppi rischi, avendo già la certezza di essere in Q2.

Viste le condizioni, infatti, la classifica combinata dei crono è rimasta inalterata, premiando Quartararo, Marquez, Miller, Dovizioso, Vinales, Rins, Morbidelli, Crutchlow, Rossi e Petrucci.

CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI DELLE LIBERE – MOTOGP – GP REPUBBLICA CECA 2019

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’58.246 14 1’55.802 16

2 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.948 5 1’55.825 15 0.023 0.023

3 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’57.385 3 1’56.071 17 0.269 0.246

4 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’56.919 16 1’56.071 14 0.269

5 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.982 16 1’56.084 8 0.282 0.013

6 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.809 10 1’56.225 19 0.423 0.141

7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’57.763 11 1’56.419 16 0.617 0.194

8 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’58.033 11 1’56.443 15 0.641 0.024

9 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.827 3 1’56.527 16 0.725 0.084

10 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.961 6 1’56.593 14 0.791 0.066