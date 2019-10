FP3 GP Giappone: Danilo Petrucci il migliore sul bagnato, Marquez secondo

Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata.

Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del time-attack che sarà verosimilmente sempre con acqua sull’asfalto. In questo contesto Danilo Petrucci ha messo mostra un gran passo che lo ha proiettato negli ultimi scampoli delle prove in vetta alla classifica con il crono di 1’54″710. Un’ottima prestazione del ducatista, bisognoso di un risultato positivo, tenuto conto delle difficoltà delle ultime uscite. Alle sue spalle, distanziato di 0″174, lo spagnolo Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo, come suo solito, ha ottenuto il miglior riscontro nelle prime battute, per poi concentrarsi sul trovare la messa a punto ideale con gomme usate. Pertanto, il suo risultato è considerevole proprio per il lavoro portato avanti nel corso di queste FP3. A seguire troviamo un ottimo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0″291, lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha Factory) a 0″748 e il sorprendente francese Sylvain Guintoli, collaudatore della Suzuki, molto abile a gestire la propria moto sul bagnato (+0″880).

In sesta posizione si è classificato Andrea Dovizioso, che non ha trovato lo stesso feeling del compagno di team e si è fermato a 1″012 dal crono di Danilo. Una prestazione un po’ sottotono per il “Dovi” che, contrariamente alle previsioni, sta facendo un po’ di fatica. In affanno anche il francese Fabio Quartararo. L’autore del miglior tempo del weekend, con pista asciutta (il migliore del “combinato”), non è andato oltre l’ottavo posto delle FP3 a 1″101 e chiaramente questo può avanzare dei dubbi circa la consistenza del yamahista. Un po’ lo stesso discorso vale per il “Dottore” Valentino Rossi. Il nove volte iridato ha concluso in dodicesima posizione a 1″520 e non è parso mai al 100% in feeling con la M1. Il campione di Tavullia, in particolare, ha sofferto molto nel terzo e nel quarto settore e, certamente, queste criticità andranno risolte in vista del time-attack.

In chiave italiana, da segnalare il 19° e il 20° posto in questa sessione di Francesco “Pecco” Bagnaia (+2″466) sulla Ducati Pramac e di Andrea Iannone (+2″516) sull’Aprilia.

CLASSIFICA FP3 GP GIAPPONE 2019 – MOTOGP

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’54.710 15 15 300.0

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’54.884 8 16 0.174 0.174 299.1

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.175 18 19 0.465 0.291 294.2

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.458 18 19 0.748 0.283 295.0

5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.590 9 15 0.880 0.132 297.5

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’55.722 12 18 1.012 0.132 303.3

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.796 18 18 1.086 0.074 297.5

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.811 18 19 1.101 0.015 293.4

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.824 12 14 1.114 0.013 294.2

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’55.860 18 19 1.150 0.036 294.2