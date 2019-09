Franco Morbidelli farà il suo debutto assoluto nel mondo dell’endurance dal 13 al 15 dicembre in occasione della prima edizione della 8 Ore di Sepang, nuova tappa del Mondiale EWC. L’attuale pilota MotoGP della Yamaha Petronas farà parte di un equipaggio composto anche dall’olandese Michael Van der Mark (4° nel Mondiale Superbike) e dal padrone di casa malese Hafizh Syahrin (in MotoGP con il Team KTM Tech 3) per la sua prima esperienza nelle gare di durata.

L’italo-brasiliano campione del mondo di Moto2 nel 2017 tornerà così a guidare una moto stock (in particolare una Yamaha R1) dopo diverse stagioni nel Motomondiale. Di seguito le dichiarazioni di un Franco Morbidelli molto motivato per questa sua prima volta nell’endurance: “Sono curioso di vedere come funziona una gara in formato endurance e non vedo davvero l’ora. È una cosa diversa, è qualcosa di carino, e quando Razlan (CEO del team Petronas) mi ha chiesto di farlo ho accettato subito”.

Il 24enne romano ha poi aggiunto: “La combinazione di Yamaha e Sepang Racing Team significa che dovrebbe essere un pacchetto forte e sarà bello correre nuovamente con una moto stock. Andare in moto fa sempre bene e aiuta a rimanere in forma, quindi è bello poter correre a dicembre. Mi sono allenato con una YZF-R1 prima, quindi ho un’idea di cosa aspettarmi, ma sono sicuro che la superbike da endurance sarà molto diversa. Potrei sfruttare al meglio il viaggio e usarlo anche per godermi una vacanza in Malesia”.