Valentino Rossi ha catalizzato l’attenzione di tutti quest’oggi nell’intervista concessa a Radio Rai. Tanti i temi toccati: dai 25 anni di carriera al voler essere padre. Presenti anche suo padre Graziano, il capo tecnico Silvano Galbusera, il responsabile del fan club Flavio Fratesi e Carlo Pernat.

Interessante il parere di Galbusera su un obiettivo che, per gli equilibri attuali, ha più i crismi del sogno: il decimo titolo iridato di Valentino. A detta del capotecnico di Vale e del team Yamaha ufficiale, l'obiettivo è ancora ipoteticamente realizzato a patto che Yamaha garantisca al 40enne campione di Tavullia, una moto all'altezza di Honda e Ducati...

" Valentino può vincere il decimo titolo, la domanda è se noi saremo in grado di dargli la moto per farlo. Per il momento le mancanze sono più dalla nostra parte che dalla sua. Io comunque sono ottimista e penso che possiamo farcela. La cosa più importante, in ogni caso, non è il numero dei titoli, ma il fatto di dimostrare di essere competitivo ed il migliore di tutti "

In buona sostanza, Galbusera va ad avallare l’idea di un Rossi non sul viale del tramonto, bensì condizionato dalla Yamaha, che nelle ultime tre stagioni non è stata sicuramente la miglior moto del lotto in MotoGP. Una considerazione rafforzata anche dall’evidenza che il Dottore, con l’eccezione del 2017 quando si infortunò seriamente alla gamba, è risultato dal 2016 in avanti il miglior pilota in sella M1 nella classifica generale finale. Un dato, questo, da non sottovalutare nell’analisi dell’attuale situazione in casa nipponica. A Brno (Repubblica Ceca), come è noto, sono state provate tante novità, in primis il motore. Tuttavia, sarà ancor più importante il prossimo test a Misano, fondamentale per capire come impostare lo sviluppo della moto 2020, considerato il fatto che nel Mondiale corrente Rossi non è in grado di competere con la Honda dello spagnolo Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso.

