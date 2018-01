Gli ex custodi della villa di Rossi fanno causa a Valentino: "Ci deve 114 mila euro"

Il 2018 si apre con una grana legale per Valentino Rossi che, a una settimana esatta dalla sentenza del ricorso positivo del Tar delle Marche in merito al ricorso presentato dai vicini di casa del Ranch a Tavullia dove lui e i piloti dell’Academy, dovrà rispondere alla richiesta di risarcimento presentata dagli ex custodi della sua villa licenziati alla vigilia di Natale del 2016, quando l’abitazione è stata messa in vendita e la società Domus Mea (legale rappresentante Graziano Rossi), che deteneva la proprietà dell’immobile, è stata sciolta ed è passata nelle mani dell’unico socio, il figlio di Graziano e nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

A sviscerare la vicenda è il “Resto del Carlino” che racconta come i due ex custodi di origine moldava, i coniugi Victor Untu e Jigan Zinaida di 62 e 60 anni, si sono rivolti all’avvocato Mario Del Prete per portare il campione della Yamaha e papà Graziano davanti al giudice del lavoro di Pesaro, affinché paghino loro sei mesi di indennità risarcitoria e cinque anni di straordinari non percepiti per un ammontare totale di circa 114.000 euro (89.000 euro di straordinari e circa 25000 euro di stipendi).

Nella sua dichiarazione rilasciata al quotidiano marchigiano, il legale Del Prete ha spiegato che i suoi clienti lavoravano in estate dalle sei e mezza del mattino alle 21.30 e in inverno dalle 8.30 alle 18.30 per prendersi cura di un parco di 20.000 metri quadrati, con una grande piscina, giardini, una palestra con terrazza bar e varie attrezzature, garantendo potatura degli alberi, taglio dell’erba, manutenzione siepi e aiuole e provvedere a monitorare 2 km di recinzione con irrigazione delle siepi con accensione manuale delle centraline oltre a controllare 11 porte con sensori, 9 telecamere, 21 finestre, 9 stanze con sensori, un cancello automatico e 38 fari.

Ovviamente contrari a concedere alcun risarcimento gli avvocati di Valentino Rossi, Virgilio Quagliato e Giacomo Cancellieri, i quali negano che gli ex custodi abbiano fatto straordinari per il principio che è il datore di lavoro a doverli richiedere, e Valentino non li ha mai pretesi visto che non c’era mai poiché impegnato in giro per il mondo per le gare del mondiale MotoGP, e contestano anche che la coppia di custodi moldavi abbia eseguito i lavori di manutenzione a giardino e piscina. L’udienza è fissata per venerdì 12 a Pesaro davanti al giudice Maurizio Paganelli.