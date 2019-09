GP Aragon, le previsioni meteo per la gara: annunciati sole e pista asciutta

Oggi pomeriggio si correrà il GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa al Motorland. Marc Marquez è il grande favorito della vigilia, lo spagnolo scatterà dalla pole position e punta al successo forte di un passo gara che sembra inarrivabile per tutti i suoi rivali. Il Campione del Mondo dovrebbe allungare già nelle prime battute e puntare al secondo successo consecutivo per avvicinarsi in maniera matematica al trionfo iridato, alle sue spalle si preannuncia grande spettacolo con Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi che possono puntare a un risultato di prestigio proprio come Andrea Dovizioso che dovrà risalire dal decimo posto.

Si preannuncia una gara molto intensa e avvincente che quasi sicuramente si correrà sull’asciutto, le previsioni meteo della vigilia sono estremamente confortanti: alle ore 13.00, quando si accenderà il semaforo verde, è attesa una temperatura di 24 °C e le possibilità di una perturbazione si assestano attorno al 10%, difficilmente la pioggia farà capolino in questo angolo della Spagna dove andrà in scena il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP.