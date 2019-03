Dovizioso: "Al momento non possiamo vincere, ma domani ce la giochiamo"

Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati ha chiuso al terzo posto le qualifiche del GP d’Argentina della MotoGP: dopo il miglior tempo di ieri nella classifica combinata delle prove libere il nostro portacolori ha chiuso oggi alle spalle di Marquez e Vinales, centrando comunque la prima fila. Così l’italiano a Sky Sport:

" Per fare questi tempi bisogna mettere insieme tutti i tempi e non è facile. Nel primo run ho fatto un errore, poi è andata meglio. Sono contento, la prima fila è molto importante. Siamo messi molto meglio rispetto all’anno scorso. Ci siamo avvicinati a Marquez, ma al momento non possiamo vincere. Comunque domani ce la giochiamo "

Marquez: "La pioggia potrebbe sconvolgere tutto"

Marc Marquez è ampiamente soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP. Per lo spagnolo, quella di Termas de Rio Hondo, è la 81esima partenza davanti a tutti della sua scintillante carriera, e conferma che il suo feeling con moto e tracciato è ad altissimi livelli. Il grande favorito per la gara di domani è ovviamente lui, sperando che non replichi i disastri della scorsa annata. Ad ogni modo per il campione del mondo in carica festeggia la sua quinta partenza al palo sulla pista argentina.

" Sono abbastanza contento per questa pole position. Centrare la prima posizione in griglia su questo circuito non è mai facile per cui la mia soddisfazione è doppia. Le condizioni erano perfette, c’era molto grip sull’asfalto, per cui tutti ci siamo ritrovati su buoni tempi e con distacchi ridotti. Come inizio non c’è male, ora dovrò confermarmi domani "

Una qualifica che, tuttavia, non è stata perfetta per il portacolori della Honda. “Avevamo deciso di provare tre tentativi con altrettante gomme, ma nel secondo giro veloce sono arrivato lungo in curva 1, ho rischiato grosso e ho dovuto rinunciare alla prestazione. Dopodiché sono rientrato ai box, ho cambiato gli pneumatici e sono riuscito a centrare di nuovo il giro più veloce”.

In ottica gara arrivano i maggiori sorrisi per il catalano che, oggettivamente, ha un passo che nessuno è ancora stato in grado di eguagliare. “Sono consapevole di avere a disposizione un ottimo ritmo e una costanza importante. Spero di poterlo dimostrare anche domani, ma non sarà semplice. Vedremo, innanzitutto quale sarà il meteo di domani, perchè la pioggia potrebbe sconvolgere tutto”.

Valentino Rossi: Qui in Argentina la M1 mi consente di guidare bene

Valentino Rossi ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche del GP d’Argentina della MotoGP: il numero 46 è soddisfatto per la prestazione ma allo stesso tempo è consapevole che domani la battaglia per salire sul podio sarà aspra. Queste le parole del centauro nostrano. Così il Dottore a Sky Sport:

" Sono molto contento di partire quarto. Essere solo a due decimi dalla pole mi conforta. Ieri abbiamo trovato un buon bilanciamento ed oggi abbiamo compiuto uno step in avanti. C’è da dire che ci sono altri 5 piloti che vanno fortissimo e quindi la lotta per il podio sarà spietata. Sarà necessario fare tutto bene e bisognerà vedere il meteo, visto che potrebbe anche piovere. Fino ad ora la Yamaha è andata forte ma questa condizione dipende molto dalla condizione d’asfalto. Qui in Argentina la M1 mi consente di guidare bene. Senza dubbio Marquez ha le carte migliori per vincere. "