Moto3: McPhee domina le terze libere davanti ad Antonelli e Ramirez

Lo scozzese John McPhee si conferma l’uomo da battere in vista delle qualifiche e stampa il miglior tempo anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, secondo round stagionale del Campionato del Mondo di Moto3. Il centauro del Team Petronas Sprinta Racing ha abbassato di quasi 1″ il proprio miglior crono del venerdì ed ha chiuso in testa le prove libere con un notevole 1’48″959 ottenuto nell’ultimo tentativo di time-attack sulla bandiera a scacchi.

Il migliore italiano è stato Niccolò Antonelli, il quale sembra aver trovato un ottimo feeling con la Honda del Team SIC58 Squadra Corse ed ha firmato il secondo tempo a 0.313 di ritardo dalla prestazione monstre di McPhee. Bellissimo avvio di giornata per il Team Leopard, con lo spagnolo Marcos Ramirez 3° a 0.417 dalla vetta ed il toscano Lorenzo Dalla Porta (secondo nel Mondiale) 4° ad appena 7 millesimi dal compagno di squadra. Sospiro di sollievo per l’ascolano Romano Fenati (Team Snipers), il quale si è concentrato principalmente sul passo gara prima di garantirsi il pass per il Q2 all’ultimo tentativo disponibile con un quinto posto a mezzo secondo dal leader.

Distacchi molto ravvicinati anche alle spalle di Fenati, con lo spagnolo Raul Fernandez a 0.542, i giapponesi Tatsuki Suzuki e Kaito Toba a 0.577 e 0.607, mentre il nostro Tony Arbolino si è migliorato di soli 4 decimi rispetto all’ottimo riscontro delle FP2 e si è classificato 9°. Qualificazione diretta per il Q2 raggiunta con un po’ di sofferenza anche per gli spagnoli Alonso Lopez, Jaume Masià e Aron Canet, per il padrone di casa argentino Gabriel Rodrigo e per il nipponico Ai Ogura. Dovranno, invece, disputare un complicato Q1 gli azzurri Andrea Migno (17°), Dennis Foggia (20°), Celestino Vietti (24°) e Riccardo Rossi (26°).

Risultati e classifica

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 231.4 1’48.959

2 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 232.6 1’49.272 0.313 / 0.313

3 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 230.1 1’49.376 0.417 / 0.104

4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 230.1 1’49.383 0.424 / 0.007

5 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 230.0 1’49.465 0.506 / 0.082

6 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 229.5 1’49.501 0.542 / 0.036

7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 233.9 1’49.536 0.577 / 0.035

8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 233.4 1’49.566 0.607 / 0.030

9 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 230.4 1’49.572 0.613 / 0.006

10 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.8 1’49.630 0.671 / 0.058

11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 228.6 1’49.666 0.707 / 0.036

12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 224.5 1’49.716 0.757 / 0.050

13 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 227.8 1’49.799 0.840 / 0.083

14 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 232.7 1’49.804 0.845 / 0.005

15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 228.6 1’49.828 0.869 / 0.024

16 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 227.9 1’49.888 0.929 / 0.060

17 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 231.9 1’49.915 0.956 / 0.027

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 228.4 1’50.005 1.046 / 0.090

19 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 231.0 1’50.133 1.174 / 0.128

20 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.2 1’50.193 1.234 / 0.060

21 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 230.6 1’50.233 1.274 / 0.040

22 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 225.8 1’50.273 1.314 / 0.040

23 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 222.3 1’50.425 1.466 / 0.152

24 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.1 1’50.443 1.484 / 0.018

25 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 228.9 1’50.517 1.558 / 0.074

26 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.7 1’52.355 3.396 / 1.838