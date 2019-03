Marc MARQUEZ Voto 10 e lode: Strapotere mostruoso. Oltre 12 secondi di vantaggio non si vedevano da anni nella classe regina. Domina in lungo e in largo in Argentina, issandosi in testa al mondiale e facendo l'asso pigliatutto (pole, vittoria, giro veloce e gara trascorsa in testa dalla prima all'ultima curva). Marc-ziano.

Valentino ROSSI Voto 9: La Yamaha è competitiva in Argentina e lui la sfrutta la meglio. Bravissimo a stare al passo col Dovi e a tenere meglio la gomma nel finale. Fantastico nel sorpasso. A 40 anni torna a podio, era dal 1977 che un quarantenne non andava a podio nell Classe Regina. Eterno.

Valentino Rossi sotto la curva dei tifosi argentini a Termas de Rio Hondo, Getty ImagesGetty Images

Andrea DOVIZIOSO Voto 8: Dopo il trionfo di Losail, stavolta è sconfitto da Marquez e anche nel duello corpo a corpo con Rossi. Podio importante, dato che Termas de Rio Hondo non è un circuito favorevole alla Ducati. Nota negativa l'enorme distacco dal Cabroncito.

Jack MILLER Voto 8: Dopo il disastro del Qatar, lotta per quasi tutta la corsa per il podio. Batte anche Petrucci con la moto ufficiale, ottiene il massimo possibile.

Alex RINS Voto 8: Incredibile la gara dello spagnolo. Dopo libere e qualifiche disastrose, nella seconda parte della corsa mette il turbo, riaggancia i primi e si prende uno spumeggiante quinto posto. Signori questo ha dei grandissimi numeri.

Danilo PETRUCCI Voto 6: Come in Qatar non stupisce. Sempre lontano dal Dovi, anche stavolta prende paga dal compagno, facendosi battere anche da Jack Miller e Rins.

Takaaki NAKAGAMI Voto 7: E' la seconda Honda al traguardo, mica poco per il giapponese del team di Lucio Cecchinello che ormai sta prendendo l'abitudine di essere in top ten.

Franco MORBIDELLI Voto 6: Prima gara della carriera in lotta per il podio e questa è tantissima roba. Purtroppo rovina tutto nel finale sbagliando la frenata e distruggendo la gara anche a Maverick Viñales. Prende anche una brutta botta, un gran peccato.

Maverick VIÑALES Voto 5: Gara anonima dello spagnolo, che parte malissimo e fatica a recuperare i primi. Sempre nel gruppone, ma mai in lotta per il podio. Nel finale è sfortunato e viene buttato giù dal Morbido.

Jorge LORENZO Voto 5: Weekend di sofferenze per Por Fuera che, dopo i problemi fisici, non riesce proprio a spingere. E così mentre il Cabroncito domina, lui naviga nelle retrovie. Alla fine chiude 12mo, ma solo perché gli altri si autoeliminano.

Andrea IANNONE Voto 4: Semplicemente un weekend da dimenticare, dove non ci ha capito veramente nulla. Chiude tristemente ultimo, mentre Aleix è addirittura in top ten.