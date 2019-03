" La gara in Qatar mi è piaciuta, ma ora ci concentriamo su quella in Argentina. Prima di tutto, speriamo in questo weekend di avere delle buone condizioni di pista perché è sempre fondamentale. In secondo luogo, speriamo che quest'anno avremo bel tempo. "

Parole di Valentino Rossi proiettandosi al secondo appuntamento della stagione 2019 del Motomondiale, in programma nel weekend. "La gara dello scorso anno - ha ricordato il 'Dottore' - è stata incredibilmente difficile, abbiamo corso su una superficie metà bagnata e mezza asciutta: era molto difficile guidare con le 'slick' sulle zone bagnate. Speriamo di non doverlo ripetere e vedremo se siamo forti. Farò del mio meglio per lottare per il podio", la promessa di Rossi.

" Abbiamo fatto un buon lavoro in Qatar, durante tutto il fine settimana, nonostante quello che il risultato della gara ha suggerito. Il team ha svolto un ottimo lavoro durante l'ultimo weekend di gara, quindi ora non vediamo l'ora che arrivi il Gran Premio in Argentina "

Queste sono invece le parole di Maverick Viñales, che a sua volta si proietta al secondo appuntamento del Motomondiale. "Questa stagione la affronteremo gara per gara, cercando di migliorare ogni giorno", ha spiegato lo spagnolo della Yamaha, trionfatore in terra argentina nel 2017. "Non vedo l'ora di correre di nuovo a Termas de Río Hondo, so cosa vuol dire vincere lì. Spero di avere di nuovo la stessa sensazione quest'anno e di poter lottare per la vittoria. Penso davvero - ha aggiunto - che possiamo fare un buon lavoro in questo weekend e che saremo davanti per durante tutta la gara, con la possibilità di vincere".