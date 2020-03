MotoGP, salta anche il GP di Argentina: il Mondiale potrebbe cominciare ad Jerez a maggio

Dopo Austin salta anche l'Argentina. Altro giro, altro rinvio e quindi non sarà più il GP dell'Argentina, inizialmente previsto per il 19 aprile, ad aprire il Motomondiale 2020. La prima data disponibile diventa ora quella di domenica 3 maggio, per il GP di Jerez, ma va da sé che anche il GP spagnolo potrà avere un rinvio visto l'accrescere dei contagi in Spagna.

La FIM, la Dorna e la Irta infatti stanno monitorando ogni situazione aggiornamento dopo aggiornamento e, intanto, hanno comunicato lo spostamento del GP argentino, sulla pista di Termas de Río Hondo, al 22 novembre.

Il GP di Valencia, invece, slitta di una settimana e verrà disputato il 29 novembre e sarà il GP che concluderà la stagione. Il GP di Austin, già rinviato martedì, verrà invece recuperato il 15 novembre.