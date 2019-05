GP Francia 2019, le previsioni meteo del fine settimana: rischio pioggia concreto

Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, regalando colpi di scena inaspettati e vincitori a sorpresa come l’australiano Chris Vermeulen nel 2007, oltre a cadute pesantissime da parte di protagonisti assoluti tra cui Valentino Rossi, Daniel Pedrosa, Casey Stoner e Nicky Hayden.

Le previsioni meteo del prossimo weekend non sono molto incoraggianti specialmente per quanto riguarda le giornate di venerdì e sabato, mentre per la domenica il cielo dovrebbe schiarirsi in modo da consentire lo svolgimento delle gare delle tre classi su pista asciutta. Venerdì 17 maggio potrebbe essere condizionato dal maltempo a Le Mans ma la percentuale di una possibile perturbazione si aggira attorno al 40%, mentre per le qualifiche sembra quasi certo l’arrivo della pioggia sul tracciato “Bugatti” con una temperatura dell’ambiente di 13°C nel primo pomeriggio. Domenica non è prevista acqua, anche se la temperatura non dovrebbe innalzarsi particolarmente rispetto alle giornate precedenti nonostante un cielo parzialmente soleggiato.