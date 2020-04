GP Red Bull Ring virtuale: Valentino Rossi sfida Marc Marquez

Sarà una domenica di Pasqua molto particolare e inattesa per Valentino Rossi, il quale ha deciso di partecipare al secondo Gran Premio virtuale della stagione dopo aver saltato la prima tappa del Mugello. Il “Dottore” questa volta ha accettato la sfida e si cimenterà con il videogioco originale MotoGP 19 sul circuito del Red Bull Ring per dare battaglia a tutti gli altri centauri della classe regina iscritti alla competizione. Confermati i primi cinque classificati della gara d’esordio (Alex e Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo e Maverick Vinales), si aggiungeranno alla griglia di partenza anche i ducatisti Danilo Petrucci e Michele Pirro, lo spagnolo Tito Rabat e il giapponese Takaaki Nakagami, oltre a Valentino Rossi.

I piloti scenderanno virtualmente in pista domenica 12 aprile alle ore 15.00 per il Gran Premio d’Austria, mentre pochi minuti prima andranno in scena le qualifiche per stabilire l’ordine di partenza in griglia. Le prove ufficiali saranno molto brevi, con una sessione da soli cinque minuti per fare il tempo, mentre la distanza di gara sarà di 10 giri. Al Mugello, lo spagnolo della Honda Alex Marquez ha dominato in lungo e in largo tagliando per primo il traguardo davanti a un ottimo “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) e alla Yamaha di Maverick Vinales, mentre Fabio Quartararo e Marc Marquez hanno completato la top5 guadagnandosi la conferma per l’appuntamento pasquale.

Video - E-games: la prima Virtual Race va ad Alex Marquez davanti a Bagnaia 01:58

Vedremo se le new-entry saranno in grado di tenere il passo del più giovane dei fratelli Marquez, sulla carta il favorito per il successo dopo la brillante prestazione messa in mostra alla prima uscita. Anche se si tratta solo di eSport, sarà particolarmente interessante seguire il duello tra le leggende Valentino Rossi e Marc Marquez, protagonisti di una rivalità molto travagliata e intensa, cominciata nel 2015.

erik.nicolaysen@oasport.it