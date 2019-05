GP Spagna, le previsioni meteo: sole e temperature alte per i tre giorni

Dopo le bizze climatiche di Termas de Rio Hondo e le piogge torrenziali di Austin, si annuncia un Gran Premio di Spagna 2019 del Motomondiale quanto mai tranquillo dal punto di vista meteorologico. Tanto sole e temperature quasi estive saranno i protagonisti a Jerez de la Frontera, lungo tutti e tre i giorni di gare. Le gomme da bagnato si potranno lasciare tranquillamente nei box, mentre quelle da asciutto saranno messe alla prova su un tracciato quanto mai selettivo da questo punto di vista. Trovare il giusto assetto sarà fondamentale. Andiamo, quindi, a conoscere il meteo dei tre giorni di gare di Jerez de la Frontera.

IL METEO DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA 2019 – MOTOMONDIALE

Venerdì 3 maggio

Giornata soleggiata sin dalla mattina, con qualche nuvola innocua che andrà a scomparire con il passare delle ore. In concomitanza con le prime sessioni di prove libere le temperature si attesteranno sui 20°, per poi crescere fino ai 27° del pomeriggio. Vento leggero, ma che non infastidirà i piloti.

Sabato 4 maggio

La situazione continua a puntare verso il bello, con sole pieno e temperature alte per tutta la giornata. Nessun rischio di pioggia e, anzi, la colonnina di mercurio passerà dai 21° della mattina ai 28° del pomeriggio in occasione delle qualifiche. Vento quasi assente.

Domenica 5 maggio

Il Gran Premio di Spagna, anche se siamo solamente a maggio, si potrà definire come la prima gara estiva. Già dai warm-up della mattinata, infatti, le temperature saranno attorno ai 22°-23°, mentre i tre Gran Premi saranno quanto mai “calienti”. Per la Moto3 si parlerà di 24°, per la Moto2 di 26°, mentre la MotoGP sfiorerà addirittura i 30°. Vento quasi calmo.

