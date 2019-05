Gp Spagna, Marquez il più veloce nel warm up e Morbidelli quarto

Marc Marquez è stato il più veloce nel warm up del Gran Premio di Motogp di Jerez, in Spagna. Questa mattina il pilota della Honda ha segnato 1:37.595. Secondo Maverick Viñales (Yamaha) a +0.341 e terzo Joan Mir (Suzuki) a +0.461. Fra gli italiani, quarto Franco Morbidelli, ottava piazza per Danilo Petrucci, decimo Andrea Dovizioso e fuori dalla top ten Valentino Rossi. Settima piazza, invece, per l'autore della pole, il francese Fabio Quartararo.