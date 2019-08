Dovizioso è il migliore nelle prime libere davanti a Marquez, quinto tempo per Valentino Rossi

Sono andate in archivio le prove libere 1 del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Stop&go” di Spielberg, la Ducati di Andrea Dovizioso ha dato conferme di quanto detto nella vigilia, issandosi in vetta all’ordine dei tempi, montando negli ultimi minuti un set di gomme morbide nuove: 1’24″033 per il forlivese sulla Rossa, che nel proprio fortino vuole interrompere l’egemonia di Marc Marquez. Lo spagnolo ha concluso alle spalle del centauro italiano, con un distacco di 0″185 e, come al solito, ha badato più alla consistenza che alla prestazione. L’asso nativo di Cervera ha usato una coppia di gomme medie a testimonianza di come il feeling con la RC213V sia eccellente. In terza posizione si è classificato Maverick Viñales (Yamaha) a 0″247, in evidenza soprattutto nei primi due settori della pista.

A seguire, troviamo la Ducati Pramac dell’australiano Jack Miller (+0″327) e Valentino Rossi. Il “Dottore” viene dal sesto posto del GP in Repubblica Ceca e da una tornata di Test in cui è stato provato tanto materiale sulla moto del prossimo anno. È evidente che a Iwata stiano cercando di trovare il bandolo della matassa e, da par suo, il nove volte iridato in questo primo turno è parso meno in difficoltà (+0″436), guidando bene la Yamaha e con meno incertezze. Completano la top-10 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 0″438, la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0″543), la LCR Honda del giapponese Takaaki Nakagami (+0″828) e la KTM del portoghese Miguel Oliveira (+0″891). Più indietro, invece, l’altra Ducati ufficiale di Danilo Petrucci (14° a 1″078), preceduto anche dalla GP18 Pramac di “Pecco” Bagnaia (13° a 0″963).

La top 10 delle prove libere 1

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 1'24.033

2. Marc Marquez (Honda) +0.185

3. Maverick Viñales (Yamaha) +0.247

4. Jack Miller (Pramac Ducati) +0.327

5. Valentino Rossi (Yamaha) +0.436

6. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.438

7. Alex Rins (Suzuki) +0.543

8. Johann Zarco (KTM) +0.637

9. Takaaki Nakagami (Honda) +0.828

10. Miguel Oliveira (KTM) +0.891